Stand: 17.11.2023 11:07 Uhr

Schule am Kastanienweg: Jugendhilfeausschuss stimmt gegen Schließung

In der Diskussion um die Schule am Kastanienweg in Bad Segeberg hat der Jugendhilfeausschusses des Kreises Segeberg gestern gegen die Schließung gestimmt. Der Kreis will die Schule, in der etwa 30 jugendliche "Systemsprenger" unterrichtet werden zum kommenden Schuljahr schließen, hätte für den Antrag beim Bildungsministerium jedoch am Donnerstagabend eine Zustimmung gebraucht. Diese gab es nur für eine Beschlussvorlage, dass für die finanziellen Auswirkungen, die mit einer Schließung der Schule verbunden wären, im kommenden Jahr eine Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden sollen. Anfang Dezember wird im Kreistag abschließend über die Zukunft der Schule entschieden. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 08:30 Uhr

Verstärkte Polizeikontrollen in Südholstein

Die A7, A23 oder auch die B431 werden in Südholstein häufig von Einbrechern als Fluchtrouten genutzt. Deshalb hat die Polizei nun in den Kreisen Pinneberg und Segeberg wieder sogenannte Anhalte- und Sichtkontrollen angekündigt. Diese erlauben es den Beamten, Fahrzeuge ab sofort kurzzeitig anzuhalten und Kofferräume oder Ladeflächen in Augenschein zu nehmen. Laut Gesetzgebung gilt diese Maßnahme der "vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung." | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

