Bahnstrecke Hamburg-Flensburg: Umsteigen in Neumünster nötig

Auf den Linien RE7 und RE 70 zwischen Hamburg und Flensburg bzw. Kiel fallen schon jetzt vor allem nachts einzelne Züge aus oder haben veränderte Fahrzeiten. Ab Freitag kommen noch größere Einschränkungen auf Reisende zu.

Bis Ende November enden Züge aus Flensburg in Richtung Hamburg in Neumünster, in der Gegenrichtung beginnen sie dort. Pendlerinnen und Pendler auf der Strecke Flensburg-Hamburg müssen also in Neumünster umsteigen - und zwar in die Züge der Linie Hamburg-Kiel, denn diese sind nicht betroffen. Über Anschlüsse und Abfahrtszeiten könne sich Reisende in den geänderten Fahrplänen informieren.

Grund: Brücke am Bahnhof Neumünster wird saniert

Grund für die Einschränkungen sind Bauarbeiten. Wie das Verkehrsministerium Schleswig-Holstein mitteilte, wird im südlichen Teil des Bahnhofs Neumünster eine Brücke zu saniert. Die Arbeiten seien notwendig, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Allerdings müssten sie in Zukunft vorausschauender stattfinden und Bahnunternehmen mehr Vorlaufzeit bekommen, um Ersatzverkehr zu organisieren. Die Deutsche Bahn forderte er auf, in dem Zeitraum mit Doppel-Triebzügen zu fahren, um Platz für möglichst viele Menschen zu haben. Außerdem müssten Fernverkehrszüge bei Bauarbeiten generell für den Nahverkehr freigegeben werden.

Ausfälle, abweichende Fahrzeiten, Personalmangel

Auf den Linien RE7 und RE 70 kommt es schon jetzt immer wieder zu Fahrplanänderungen. So fallen seit Anfang der Woche in den Nächten Züge in verschiedenen Abschnitten zwischen Hamburg und Kiel aus. An den kommenden Wochenenden sind auch Abschnitte zwischen Hamburg und Rendsburg betroffen. Als Ersatz fahren zum Teil Busse, diese bedienen aber nicht alle Zwischenhalte. Einige Züge fahren zu dem zu abweichenden Zeiten. Auch die Halte in Hamburg Dammtor fallen zum Teil aus.

Wegen Personalausfällen fährt auf der Linie RE 72 zwischen Flensburg und Kiel außerdem gerade ein Ersatzverkehr mit Bussen. Die Busse ab Flensburg verkehren zur Minute 7, ab Süderbrarup zur Minute 36.

Weitere Ausfälle Anfang Dezember

In verschiedenen Nächten von Ende November bis Anfang Dezember fallen dann Verbindungen zwischen Rendsburg und Flensburg aus und werden durch Busse ersetzt, die teilweise bis Neumünster fahren. In der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember fallen einzelne Züge zwischen Hamburg und Elmshorn aus, hier fahren ebenfalls Busse. Vom 2. bis 4. Dezember fallen dann erneut Züge des RE7 und RE 70 zwischen Hamburg und Kiel sowie Hamburg und Flensburg zwischen Hamburg und Neumünster aus und werden teilweise durch Busse ersetzt. Außerdem ändern sich Fahrzeiten und einzelne Halte entfallen an verschiedenen Tagen.

