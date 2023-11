Stand: 14.11.2023 08:52 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Erstaufnahmestelle in Boostedt soll verlängert werden

In der Gemeinde Boostedt im Kreis Segeberg soll die Erstaufnahmestelle für Geflüchtete mindestens ein Jahr länger in Betrieb bleiben. Darauf hatte sich Bürgermeister Hartmut König (CDU) mit dem Land geeinigt. Heute Abend soll es dazu eine Einwohnerversammlung geben. Denn die Einwohner von Boostedt seien geteilter Meinung über die Verlängerung, erklärte König. Auch Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) werden an der Versammlung teilnehmen und Fragen beantworten. Hartmut König rechnet mit 400 bis 500 Teilnehmenden. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

WZV im Kreis Segeberg: Zahlreiche Widersprüche gegen Gebührenbescheid

Der Wege-Zweckverband (WZV) im Kreis Segeberg hat zum Teil falsche Gebührenbescheide an die Haushalte verschickt, erklärte ihr Vorstandsvorsteher. Grund dafür sei, dass knapp 17.000 Haushalte Fragebögen zur Personenzahl im Haushalt nicht beantwortet hätten. Diese wurde nun geschätzt, um die neuen Gebühren zu ermitteln. Dagegen gingen laut WZV bereits 4.500 Reklamationen und Widersprüche ein. Die Hälfte davon werde aktuell bearbeitet und neue Bescheid würden verschickt werden. Zuvor gab es bereits Probleme beim Abfallentsorger, da wegen einer Datenpanne keine Bescheide verschickt wurden. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Norderstedter Gymnasium "KI-Schule des Jahres"

Der Titel "KI-Schule des Jahres" geht an das Coppernicus-Gymnasium in Norderstedt (Kreis Segeberg). Die Schülerinnen und Schüler gewannen bei einem deutschlandweiten Finale. Dafür mussten Online mehrere Kurse zu Künstlicher Intelligenz (KI) absolviert und Aufgaben gelöst werden. Zum Beispiel, wie sich ethisch mit KI in der Gesellschaft umgehen lässt und wie sich KI erkennen lässt. Als Preis bekommt die Schule neue Computer und Tablets für den Unterricht. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Helgoland: Arbeiten am gesunkenen Frachter unterbrochen

Die Arbeiten an dem vor Helgoland (Kreis Pinneberg) gesunkenen Frachter "Verity" sind am Montag aus Sicherheitsgründen unterbrochen worden, teilte eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mit. Grund dafür seien der angekündigte starke Wind und hohe Wellengang auf der Nordsee gewesen. Nach dem tödlichen Schiffsunfall hatten am Wochenende Taucher den gesunkenen Frachter "Verity" untersucht. Der Frachter war am 24. Oktober nach einer Kollision gesunken. Die Unfallursache wird weiterhin untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.11.2023 | 08:30 Uhr