Polizei Pinneberg sucht Zeugen nach Vergewaltigung

Die Polizei Pinneberg bittet um Mithilfe: Am 3. Januar hat ein Mann im Papenmoorweg in Schenefeld am Abend versucht, eine damals 30-jährige Frau zu vergewaltigen. Zeugen sind damals darauf aufmerksam geworden und konnten den Tatverdächtigen in die Flucht schlagen. Die Ermittlungen der Polizei waren bisher erfolglos. Der beschuldigte Mann ist laut Zeugen etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur, so die Polizei. Zum Tatzeitpunkt hatte der Verdächtige einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose an. Auffällig sei seine Brille mit runden Gläsern. Hinweise nimmt die Polizei Pinneberg entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 10:00 Uhr

Sperrung A7 nach Unfall bei Quickborn

Auf der A7 sind zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Schnelsen-Nord in Richtung Hamburg wieder zwei Fahrspuren freigegeben. Grund der Sperrung war ein Unfall bei Quickborn (Kreis Pinneberg) mit mehreren Fahrzeugen. Laut Autobahnpolizei war zwischen Henstedt-Ulzburg und Schnelsen-Nord vermutlich ein Auto zum Überholen ausgeschert und dabei gegen einen auf der linken Spur fahrenden Transporter geprallt. Das Auto wurde zurückgeschleudert und kollidierte mit einem Sattelzug. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 09:30 Uhr

Stationäre Pflege im Reinfelder Claudishof schließt

Die stationäre Pflege im Claudiushof in Reinfeld (Kreis Stormarn) muss schließen. Das teilte das Deutsche Rote Kreuz auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Gründe seien der Fachkräftemangel und ein jährliches Minus im sechsstelligen Bereich. Ende Februar müssen die 19 Seniorinnen und Senioren ihren aktuellen Wohnort verlassen. Wohin es für sie geht, ist noch offen. Man setze alles daran, die bestmögliche Alternative zu finden, so eine Sprecherin. Eine Herausforderung: Laut einer Umfrage vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste sehen drei Viertel aller Pflegeeinrichtungen im Land ihre wirtschaftliche Existenz in naher Zukunft gefährdet. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Jugendliche retten traditionellen St.-Martins-Umzug in Uetersen

In Uetersen im Kreis Pinneberg haben am Sonnabend gut 400 Kinder und Erwachsene am traditionellen Laternenumzug durch das Klosterviertel teilgenommen. Dass der Umzug überhaupt stattfindet, war vor ein paar Monaten noch völlig unklar, meint eine Sprecherin. Denn aus Altersgründen hatte sich die bisherige Hauptverantwortliche aus der Organisation zurückgezogen. Zeitweise habe sogar das Aus der jährlichen St.-Martins-Feier im Raum gestanden. Eine Gruppe Jugendlicher sprang daraufhin ein und übernahm die Organisation des traditionsreichen Laternenumzugs. "Jeder hat irgendwo mitgeholfen, alle haben sich bereitgestellt, auch am Ende wieder mit abzubauen", berichtet die 18-jährige Sara Nienburg. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

Platz 1 gegen Platz 3: SV Henstedt-Ulzburg siegt gegen ATS Buntentor

Topspiel der Regionalliga: Am Sonntag haben die Fußballerinen vom SV Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) mit 4:0 gegen den ATS Buntentor aus Bremen gewonnen. Damit haben die Henstedt-Ulzburgerinnen ihre Tabellenführung am 11. Spieltag festigen können. Drei Treffer erzielte Jennifer Michel und ein Tor schoss Indra Hahn. | NDR Schleswig-Holstein 13.11.2023 08:30 Uhr

