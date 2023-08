Stand: 17.08.2023 10:05 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Glinde: Unfall mit fünf Schwerverletzten

Im Kreis Stormarn zwischen Witzhave und Glinde ist es am Mittwoch am späten Nachmittag zu einem Frontalcrash von zwei Autos gekommen. Laut Polizei wurden dabei fünf Personen schwer verletzt, darunter auch zwei Kleinkinder im Alter von zwei und vier Jahren. Laut Polizei wollte ein 36-jähriger Mann ein Auto überholen und kollidierte dabei mit dem Auto eines Ehepaars und deren Enkeln. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

"Jugend forscht"-Preis für Schüler aus Pinneberg

Drei Schüler der aus der Theodor-Heuss-Schule in Pinneberg haben den Sonderpreis der Christoffel Blindenmission bei "Jugend forscht" gewonnen. Die drei Schüler nutzen einen Sensor, Kopfhörer und einen Mikrocomputer um durch verschiedene Tonhöhen und Lautstärken eine Art 3D-Netz der Umgebung hörbar machen. Eine vielversprechende Idee, findet Marion Muhalia von der Christoffel-Blindenmission. "Wir arbeiten mit Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern und möchten, dass die Menschen am Alltag teilhaben können. Dafür ist Mobilität, Orientierung ein wichtiger Faktor", so Muhalia. Als Landessieger haben die Schüler aus Pinneberg jetzt Chancen auf den Bundessonderpreis im Herbst, der mit 300 Euro dotiert ist. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

Geldautomat in Glinde vernebelte den Marktplatz

Auf dem Marktplatz in Glinde (Kreis Stormarn) stand am Mittwoch dichter Nebel, dieser drang aus einer angrenzenden Bankfiliale. Wie die Feuerwehr schnell feststellte handelte es sich dabei um Nebel einer in der Bank neu installierten Nebelanlage, die bei der Sprengung von Geldautomaten die Räuber verwirren soll. Das System löste am Mittwoch jedoch aus, als ein Kunde regulär Geld abheben wollte. Der Bankbetrieb konnte nach kräftigem Durchlüften wieder aufgenommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

