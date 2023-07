Stand: 20.07.2023 10:11 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

B431: Frau fährt unter Alkoholeinfluss in geparkten Lkw

Auf der B431 in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist in der vergangenen Nacht eine Frau in einen geparkten Lkw gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab 1,88 Promille, so die Rettungsleitstelle Elmshorn. Die Frau wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 08:30 Uhr

Norderstedt: Raupen gegen giftiges Jakobskreuzkraut

Die Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) nutzt dieses Jahr eine neue Methode um das giftige Jakobskreuzkraut zu bekämpfen. Fressen Pferde oder Rinder das Kraut, führt das zu einer schleichenden Vergiftung, die oft tödlich für die Tiere endet. Anstatt die Pflanze auszureißen und zu entfernen, werden in Norderstedt nun Raupen des schwarzen Nachtfalters ausgesetzt. Diese fressen die Pflanze, erklärt Pressesprecherin Nina Wrage. Anschließend verpuppen sie sich in der Erde und können im kommenden Jahr die Pflanze wieder abfressen. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 08:30 Uhr

Schwertransport aus Glinde erfolgreich beendet

In Glinde (Kreis Stormarn) ist der Transport eines Spezialbaggers am Mittwoch pünktlich um 22 Uhr gestartet. Das Ziel war das etwa 300 Kilometer entfernte Cuxhaven. Schon etwa fünf Kilometer nach dem Start musste der Transport allerdings außerplanmäßig an der Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf halten. Der Grund: Die Polizeistreife, die den Transport begleiten sollte, war nicht wie geplant vor Ort. Der Transport musste etwa eine Stunde warten. Um kurz nach 4 Uhr morgens erreichte das Gespann dann Cuxhaven. Der Spezialbagger soll demnächst in der Nordsee Munition, Granaten und Bomben bergen. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2023 08:30 Uhr

