Stand: 27.06.2023 08:51 Uhr

Erneut Feuer in Pinneberg: Polizei geht von Brandstiftung aus

Wie schon am vergangenen Wochenende hat es auch in der vergangenen Nacht in Pinneberg wieder gebrannt. Gegen 2 Uhr brach in einem Friseurladen in der Bahnhofstraße ein Feuer aus. Nach Angaben der Polizei wurde das Geschäft dabei komplett zerstört. Die Spurenlage deutet aktuell laut Polizei auf Brandstiftung hin. Demnach haben Zeugen einen lauten Knall gehört und anschließend mehrere Personen weglaufen sehen. Die Kripo ermittelt jetzt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

Tankstellen- und Spielhallen-Raub im Kreis Stormarn: Prozess startet

Vor dem Lübecker Landgericht startet heute ein Prozess gegen einen 27-Jährigen, der im vergangenen Jahr mehrere Tankstellen und zwei Spielhallen überfallen haben soll. Die Tatorte: unter anderem Trittau, Glinde, Großhansdorf und Reinbek (alle im Kreis Stormarn). Dabei soll er die Mitarbeitenden mit einem Messer bedroht und mehrere Hundert Euro Bargeld geraubt haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, er muss sich nun wegen räuberischer Erpressung verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

Nach tödlichem Badeunfall in Kaltenkirchen: Stadt begründet Badeverbot

Nachdem am Wochenende im Kaltenkirchener Freizeitpark ein 30-jähriger Mann ertrunken ist, weist die Stadt Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) nochmals auf das Badeverbot in der Kiesgrube hin. Demnach gibt es in dem Baggersee Strömungen und tiefe Löcher, in denen Schwimmer die Orientierung verlieren können, so die Stadt. Am Boden wachsen außerdem Schlingpflanzen, in denen man sich verfangen kann. Schon vor einigen Jahren war in dem Baggersee ein Mensch ertrunken, der trotz Verbot schwimmen gegangen war. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

