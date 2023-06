Stand: 06.06.2023 08:58 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Feuerwehren in Südholstein warnen vor Bränden durch Gartenarbeit

In Teilen Deutschlands ist die Waldbrandgefahr aktuell sehr hoch. Für Südholstein meldet der Deutsche Wetterdienst Stufe 3 von 5, das bedeutet "mittlere Gefahr". Die Feuerwehren in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn bestätigen: Die Lage sei entspannt, mit größeren Waldbränden sei nicht zu rechnen. Allerdings häufen sich in den Kreisen Segeberg und Stormarn derzeit durch Gartenarbeit ausgelöste Brände, sagt der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Segeberg, Patrick Juschka. "Hier arbeiten die Leute auch viel mit Bunsenbrennern und vernichten so ihr Unkraut. Hier wäre unsere Bitte, dass die Bürgerinnen und Bürger Abstand halten zu Hecken." | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

Nach Verkehrsunfall in Kaltenkirchen: Polizei sucht Zeugen

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war ein 74-jähriger Autofahrer in die Barmstedter Straße abgebogen und dabei mit dem Auto eines 26-Jährigen zusammengestoßen. Der 74-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er musste von der Feuerwehr befreit und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der jüngere Fahrer verletzte sich schwer. Die Unfallstelle war bis in den Nachmittag gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

Wasserwerk Bornhöved weiterhin im Notbetrieb

17.000 Haushalte, die im Kreis Segeberg und im Kreis Plön vom Wasserwerk Bornhöved abhängig sind, sollen weiter Wasser sparen. Dazu hat der Bürgermeister der Gemeinde Bornhöved, Reinhard Wundram (CDU), aufgerufen. Am Wochenende war das Wasserwerk an seine Grenzen gekommen, da laut Wundram ungewöhnlich viel Wasser verbraucht wurde. Warum genau, ist noch nicht klar. Ein größeres Leck wurde laut Wundram bislang nicht gefunden. Mitarbeiter der Wasserwerke sollen heute erneut die Zählerstände der einzelnen Gemeinden kontrollieren und den Verbrauch im Tagesverlauf beobachten. Die zuständige Leitstelle hat eine Warnmeldung veröffentlicht - betroffen sind demnach die Gemeindebereiche Ascheberg, Kalübbe, Dersau, Belau, Bornhöved und Daldorf. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

