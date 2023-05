Stand: 30.05.2023 09:58 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Eis wird teurer

Eis aus der Eisdiele wird teurer. Kunden zahlen im Schnitt 20 Cent mehr als noch im vergangenen Jahr. Das zeigt eine Umfrage von NDR Schleswig-Holstein unter 85 Eisdielen im Land. Die Unterschiede zwischen verschiedenen Städten und Eisdielen sind dabei jedoch groß. Während Kunden in Reinbek (Kreis Stormarn) eine Kugel für 1,30 Euro bekommen, zahlen sie in Norderstedt (Kreis Segeberg) bis zu zwei Euro. Beim Durchschnitt der befragten Eisdielen liegt Norderstedt aber nur bei 1,40 Euro pro Kugel, Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Wedel (Kreis Pinneberg) liegen bei rund 1,50 Euro und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) bei 1,70 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Drogenfund am Rastplatz Buddikate

Der Zoll hat bei einer Routinekontrolle am A1-Rastplatz Buddikate (Kreis Stormarn) fast 35 Kilogramm Haschisch in einem Auto gefunden. Das entspricht einem Straßenverkaufswert von rund 350.000 Euro. Die Frage der Beamten am Donnerstagabend, ob sie verbotene Gegenstände oder Betäubungsmittel dabei hätten, hatten die beiden Reisenden den Angaben zufolge zunächst verneint. Weil den Zöllnern Zweifel kamen, kontrollierten sie den Wagen und fanden dabei im Kofferraum eine Sporttasche mit diversen Paketen. Die beiden Reisenden wurden vorläufig festgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Union Tornesch verpasst Sieg beim Hamburger Pokal

Union Tornesch (Kreis Pinneberg) hat am Montag den Sieg im Hamburger Pokal verpasst. Beim Finale musste sich die Frauenmannschaft gegen St. Pauli mit 1:6 geschlagen geben. Im Halbfinale hatte die Mannschaft noch die Profimannschaft vom HSV besiegt. Trotz der Niederlage zeigten sich Mannschaft und Fans stolz über ihren Erfolg im Landespokal. Ebenfalls zufrieden mit seiner Leistung ist der Radprofi Lennard Kämna. Der gebürtige Wedeler (Kreis Pinneberg) beendete am Sonntag das Radrennen Giro d’Italia auf Platz neun der Gesamtwertung. Der 26-Jährige war bei der dreiwöchige Italien-Rundfahrt zum ersten Mal als Kapitän des Teams gestartet. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

