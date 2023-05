Stand: 16.05.2023 10:11 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bienenstöcke in Stapelfeld von Amerikanischer Faulbrut bedroht

Da die Amerikanische Faulbrut Bienenvölker bedroht, wurde Stapelfeld nun zum Sperrgebiet für Imkerinnen und Imker erklärt. In einem Radius von zwei Kilometern dürfen sie Bienenstöcke bis Ende des Monats nicht bewegen, verordnet das Veterinärsamt des Kreises Stormarn. In der vergangenen Woche war in Hamburg Wandsbek ein mit der Amerikanischen Faulbrut befallener Bienenstock registriert worden. Weil die bakterielle, tödliche Krankheit sehr schnell auf andere Bienenvölker übergreifen kann, wurde das Sperrgebiet eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Feuer in Halstenbek - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Halstenbek (Kreis Pinneberg) hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. In der Nacht von Sonntag auf Montag war das Haus und ein Carport komplett abgebrannt, auch zwei Auto wurden zerstört. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 750.000 Euro, so die Polizei. Auf einem Nachbargrundstück konnte die Feuerwehr 40 Kaninchen vor den Flammen retten. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Jugendliche aus Pinneberg gewinnt bei Präventionskampagne

Eine 13-Jährige aus Pinneberg hat den ersten Platz bei einer Kampagne gegen Komasaufen belegt. Die Schülerin der Theodor-Heuss-Schule setzte sich bei dem Plakatwettbewerb gegen knapp 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Schleswig-Holstein durch. Mit der Präventionskampagne der Krankenkasse DAK und dem Land soll auf die Gefahren von übermäßigem Alkoholkonsum bei Jugendlichen aufmerksam gemacht werden. Den Wettbewerb "bunt statt blau - Kunst gegen Komasaufen" gibt es seit 2010. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Kummerfeld: 123 neue potenzielle Stammzellenspender für erkrankte Zwillinge

Die DKMS-Aktion in Kummerfeld (Kreis Pinneberg) am Wochenende war ein großer Erfolg. 123 Menschen ließen sich für die Zwillinge Mats und Luca typisieren, wie eine Organisatorin auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein erklärte. Die beiden Dreijährigen leiden an einer schweren Immunerkrankung und brauchen dringend eine Knochenmarksspende. Insgesamt meldeten sich bisher mehr als 900 Menschen für die beiden Jungen als Stammzellenspender an. Ob es eine genetische Übereinstimmung gibt, wird jetzt in Laboren untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

