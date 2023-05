Stand: 12.05.2023 10:36 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Gefahrstoff-Einsatz in Elmshorn: Chemiker untersuchen Proben

Nach dem in Elmshorn (Kreis Pinneberg) am Donnerstag mehrere Menschen ins Krankenhaus mussten, weil sie offenbar giftige Dämpfe eingeatmet hatten, analysieren Chemikerinnen und Chemiker jetzt Bodenproben. Laut Feuerwehr war unter einer Hecke in einem Wohngebiet weißer Rauch aufgestiegen. Erste Messungen der Feuerwehr hatten ergeben, dass es sich um eine chemische Reaktion mit Phosphor gehandelt haben könnte. Dies findet man zum Beispiel in Mitteln zur Schädlings- und Insektenbekämpfung. Zunächst war vermutet worden, dass möglicherweise eine Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg Ursache sein könnte. Das bestätigte sich laut Polizei jedoch nicht. Die Untersuchungen sollen nun Klarheit bringen, worum es sich stattdessen handelt. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

Überladener Kleintransporter in Bad Oldesloe gestoppt

Ein deutlich überladener Kleintransporter wurde am Donnerstag in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) von der Polizei an der Weiterfahrt gehindert. Die Beamteinnen und Beamten bemerkten, dass sich der Kleintransporter stark in Richtung der Beifahrerseite neigte. Eine Messung ergab, dass der Wagen statt den erlaubten 3,5 Tonnen insgesamt 8,3 Tonnen wog. Zusätzlich war die Ladung falsch gesichert. Gegen den 31-jährigen Fahrer läuft nun ein Bußgeldverfahren. Er ist schon einmal mit einem ziemlich überladenen Fahrzeug aufgefallen, deshalb musste er zusätzlich eine sogenannte Sicherheitsleistung von 500 Euro zahlen. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

Zugausfälle zwischen Hamburg und Lübeck

Auf der Schiene gibt es ab Donnerstagabend Probleme auf der Strecke zwischen Hamburg und Lübeck. Laut Bahn fallen zahlreiche Züge der Linien RB 80 und 81 aus und werden durch Busse ersetzt. Das betrifft Pendlerinnen und Pendler aus Ahrensburg, Bargteheide und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Die Bahn baut auf der Strecke bis Montagmorgen. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 08:30 Uhr

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.05.2023 | 08:30 Uhr