Stand: 31.03.2023 10:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Impfzentren in Schleswig-Holstein schließen, auch in Prisdorf

Vor zwei Jahren wurden die Impfstellen im Land innerhalb kürzester Zeit organisiert, im Internet gab es einen regelrechten Kampf um Termine. Die Lage sieht inzwischen anders aus: Heute schließen die letzten sieben Impfstellen in Schleswig-Holstein, so auch die in Prisdorf im Kreis Pinneberg. In den vergangenen Wochen ist das Impfzentrum bereits zurückgefahren worden. Etwa 25 Termine am Tag gab es laut dem ärztlichen Leiter Marc Dupas noch. Zu Hochzeiten waren es rund siebenmal so viele, so der Hausarzt. Ab Sonnabend sind die Impfungen dann nur noch bei Hausärzten, Betriebsärzten und in Apotheken möglich. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:30 Uhr

Pinneberger Schwimmbad öffnet wieder

Das Pinneberger Schwimmbad wird nach vier Monaten wieder öffnen. Die Politik hatte sich im Herbst aufgrund steigender Energiepreisen für die Schließung entschieden. Kritik kam unter anderem vom VfL Pinneberg, da die Warteliste für Schwimmkurse durch die Corona-Pandemie bereits bei knapp drei Jahren lag. In den Frühjahrsferien werden nun wieder verschiedene Kurse für Kinder angeboten. Die Wassertemperatur wird auch wieder 28 Grad betragen. Allerdings wurden die Eintrittspreise erhöht, für Erwachsene beispielsweise um 1,30 Euro auf 6,80 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:30 Uhr

Wolf im Kreis Segeberg von Auto angefahren

Bei Rickling im Kreis Segeberg ist am Mittwoch ein Wolf angefahren worden, das Tier wurde dabei getötet. Dies bestätigte der Koordinator der Wolfsbetreuer in Schleswig-Holstein Jens Matzen. Um welches Tier es sich genau handelt, soll nun untersucht werden. Im nahegelegenen Segeberger Forst beispielsweise hatte sich im vergangenen Jahr ein Wolfspaar angesiedelt. Insgesamt leben laut dem Experten in Schleswig-Holstein zwei Wolfspaare und einige Einzelgänger, die Schleswig-Holstein durchqueren. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2023 | 08:30 Uhr