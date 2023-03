Stand: 22.03.2023 10:03 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Regio Kliniken: Pinneberg wird Standort für Zentralklinikum

Heute soll es offiziell gemacht werden: Die Regio Kliniken wollen den Hauptausschuss des Kreises Pinneberg informieren, dass die Fläche Ossenpadd neuer Standort für das Zentralklinikum werden soll. Der Hauptausschuss muss darüber noch abstimmen. Der Kreis ist zu gut einem Viertel Mitgesellschafter der Regio Kliniken. Bereits am Montag haben Recherchen von NDR Schleswig-Holstein offengelegt, dass Pinneberg den Zuschlag bekommt. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

Unbekannte locken in Bargteheide Kinder mit Tieren an

Innerhalb weniger Tage sind zwei Kinder in Bargteheide (Kreis Stormarn) im Alter von neun und zehn Jahren von fremden Männern angesprochen worden. In beiden Fällen hätten sie in der Nähe von Schulen versucht, die Kinder mit dem Hinweis auf Tierbabys zu einem Auto zu locken, so die Polizei. Beide Kinder gingen aber nicht darauf ein, sondern informierten ihre Eltern und die Schulen über den Vorfall. Die Polizei hat nach Angaben einer Sprecherin ihre Streifen besonders im Bereich der Schulen verstärkt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04532) 707 10 bei der Polizeistation Bargteheide zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

Sperrung A1 an der Abfahrt Reinfeld

Weil das Wetter zu schlecht war, wurden vor einer Woche die Bauarbeiten an der A1 Abfahrt Reinfeld abgesagt. Heute sollen die Arbeiten laut Autobahn GmbH Nord nachgeholt werden. Bis morgen um 18 Uhr muss die Ausfahrt gesperrt werden - es geht um Brückenpfeiler für die B404 Sanierung. Betroffen ist die Fahrtrichtung Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2023 | 08:30 Uhr