Stand: 26.10.2022 13:15 Uhr Landkreis Harburg: Diebe brechen in drei Tierarztpraxen ein

In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte im Landkreis Harburg in drei Tierarztpraxen eingebrochen. In Jesteburg hebelten Täter ein Fenster der Praxis in der Brückenstraße auf und betraten anschließend die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Praxis und erbeuten Bargeld. In Seevetal-Meckelfeld traf es eine Tierarztpraxis an der Glüsinger Straße. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt, um in die Räume eindringen zu können. Die Täter entwendeten eine Spardose und Briefmarken. In Hanstedt war eine Tierarztpraxis in der Straße Bei der Kirche betroffen. Die Diebe hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen machten sie hier jedoch keine Beute. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus.

