Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

SEK-Einsatz nach Schüssen in Schwarzenbek

Am Montagabend haben Passanten auf offener Straße Schüsse in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) gehört. Laut Polizei wurde daraufhin das Spezialeinsatzkommando (SEK) alarmiert. Die Spezialkräfte verschafften sich dann Zutritt zu einer Dachgeschosswohnung, von der aus offenbar geschossen worden war. Ein 33-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Die Wohnung wurde anschließend durchsucht, dabei wurde eine Schreckschusspistole und dazugehörige Munition gefunden. Außerdem fand die Polizei Betäubungsmittel. Zu den Gründen für die Schüsse konnte die Polizei keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen laufen. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

Mehr Polizei-Streifen zu Himmelfahrt unterwegs

Morgen ist Himmelfahrt und damit auch Vatertag. Da an diesem Tag oftmals Personen über die Stränge schlagen, werden zusätzliche Polizei-Streifen in Lübeck, Ostholstein und im Herzogtum-Lauenburg unterwegs sein, vereinzelt auch mit Diensthunden. Kontrolliert wird nach Polizeiangaben vor allem dort, wo sich traditionell viele Feiernde treffen: In den Bäderorten an der Lübecker Bucht, am Drehbrückenvorplatz in Lübeck oder auch im Dräger- und Carlebach-Park. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

Hausmeister blieb am Sonntag mit dem Fahrstuhl stecken

Für den Hausmeister im Malenter "Haus des Kurgastes" im Kreis Ostholstein lief der Wahlsonntag alles andere als rund: Nach der Wahlparty im Kursaal waren die letzten Gäste bereits nach Hause gegangen, als der Hausmeister mit dem Fahrstuhl stecken blieb. Wie der Ostholsteiner Anzeiger berichtet, rief der Mann den Notdienst des Herstellers. Dieser rückte aus Lübeck an, konnte aber nicht helfen. Anschließend versuchte die Feuerwehr, die Fahrstuhltür aufzubrechen, dies jedoch ohne Erfolg. Auf die rettende Lösung kam dann ein Feuerwehrmann: Er ging in den Technikraum und ließ die Kabine im Notbetrieb in den Keller fahren. Hier konnte der Hausmeister nach mehr als zweieinhalb Stunden den Fahrstuhl endlich verlassen. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

