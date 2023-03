Stand: 20.03.2023 10:07 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Tödlicher Zwischenfall am Bahnhof in Schwarzenbek

Am Schwarzenbeker Bahnhof (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Wochenende eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle wurde sie von einem Zug überrollt. Ob die Frau möglicherweise eine Abkürzung über die Gleise nehmen wollte, um den Zug noch zu erreichen, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

Gräber bei Bauarbeiten in Lübeck gefunden

Bei Bauarbeiten in der Lübecker Hüxtertorallee haben Archäologen zahlreiche Gräber gefunden. Seit Baubeginn Mitte Februar wurden nach Angaben der Stadt etwa 25 Gräber - überwiegend intakt mit Holzsärgen und Skeletten - geborgen. Es sei bekannt gewesen, dass auf dem Gebiet ein ehemaliger Armenfriedhof liege, die Anzahl der freigelegten Gräber sei allerdings überraschend. Die Skelette werden jetzt für weitere Untersuchungen eingelagert. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

IHK: Fachkräftemangel gefährdet die Wirtschaft

Der Fachkräftemangel wird zu einer immer größeren Gefahr für die Wirtschaft. Laut der Industrie- und Handelskammer (IHK) stehen viele Unternehmen in der Region vor großen Herausforderungen. Mit einem Fachkräftetag für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus in Lübeck will die IHK heute Betrieben Wege aufzeigen, wie sie die Probleme bewältigen können. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

