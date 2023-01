Stand: 10.01.2023 09:54 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Schwerer Motorradunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg

In Schmilau ist am Montag ein 63 Jahre alter Motorradfahrer nach Polizeiangaben aus noch ungeklärter Ursache gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen bremste der Fahrer auf Höhe einer Grundstückzufahrt scharf und fiel dabei von seinem Motorrad. Er wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Lübeck weitet Mobilitätsangebot "Lümo" aus

Seit knapp fünf Jahren gibt es in Lübeck Kleinbusse, die abends per App bestellt werden können. Jetzt wird das Angebot in der Hansestadt deutlich ausgeweitet: Fahrgäste können ab sofort täglich vor der Haustür aussteigen. Das sogenannte Lümo fährt sonntags bis donnerstags von 20 bis 1 Uhr und am Wochenende bis 4 Uhr morgens. Das Projekt wird mit 800.000 Euro vom Bundesforschungsministerium unterstützt. Dabei soll untersucht werden, welche Angebote von den Fahrgästen angenommen werden und wie der Service am Besten gestaltet werden kann. Die Förderung läuft im Jahr 2024 aus. Dann wird ausgewertet und über eine Fortsetzung entschieden. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Kein Konjunktureinbruch im Handwerk in SH

Im Handwerk in Schleswig-Holstein ist der befürchtete starke Konjunktureinbruch im letzten Quartal des vergangenen Jahres nicht eingetreten. Im Kammerbezirk Lübeck meldeten gut die Hälfte der Betriebe eine gute, etwa ein Drittel eine befriedigende und nur jeder zehnte Betrieb eine schlechte Geschäftslage. Die Situation besonders energieintensiver Betriebe ist aber weiterhin angespannt. Zudem blickt jeder dritte Handwerksbetrieb mit Sorge in die Zukunft. Probleme bereiten gestörte Lieferketten und immer teurer werdende Baumaterialen. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall in Ostholstein

Nach Angaben der Polizei ist am späten Montagnachmittag zwischen Neustadt und Rettin (Kreis Ostholstein) ein 67-jähriger Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Der Mann starb trotz Reanimationsversuchen von Rettungskräften noch am Unfallort. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.01.2023 | 08:30 Uhr