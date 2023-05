Stand: 16.05.2023 08:56 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Neuer Fraktionsvorsitz beim SSW

Nach demhistorischen Ergebnis bei der Kommunalwahl in Flensburg mit knapp 25 Prozent der Stimmen bekommt der SSW jetzt einen neuen Fraktionsvorsitzenden. Der 59-jährige Betriebswirt und Geschäftsführer Martin Lorenzen wird den Posten übernehmen - er wolle nun mit den anderen Fraktionen die Positionen ausloten. Dem SSW steht jetzt das Recht zu, den künftigen Stadtpräsidenten zu stellen. Lorenzen kündigte an, in den kommenden Tagen eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorzuschlagen. Die bisherige Fraktionsvorsitzende Susanne Schäfer-Quäck konnte kein Mandat erringen. Auch die Grünen als zweitstärkste Fraktion in Flensburg haben einen neuen Fraktionsvorsitz gewählt. Mit Katja Claussen und Leon Bossen wird es eine Doppelspitze. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt offenbar an Trainer aus Dänemark interessiert

Die SG Flensburg-Handewitt will angeblich den dänischen Meister-Trainer Nicolej Krickau holen. Wie der dänische Sender TV2 Sport berichtet, kauft der Handball-Bundesligist den 36-Jährigen, der einen bis 2025 laufenden Vertrag mit Ausstiegsklausel beim dänischen Meister und Pokalsieger GOG hat - dort aber eine Ausstiegsklausel hat. Wie die Zeitung "Flensborg Avis" berichtet, sind die Verträge für den Wechsel noch nicht unterschrieben. Nach der überraschenden Trennung von Trainer Maik Machulla Ende April trainiert der Niederländer Mark Bult die SG. Geschäftsführer Holger Glandorf hatte Bult vor drei Wochen ebenfalls als möglichen Kandidaten genannt. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Harrislee: Gemeinde warnt vor Telefonbetrug

Die Gemeinde Harrislee (Kreis Schleswig Flensburg) warnt vor Betrugsanrufen. Dabei gibt der Anrufer vor, dass die Gemeindeverwaltung noch eine offene Forderung gegenüber der angerufenen Person hat. Grundsätzlich tätigen echte Mitarbeiter keine solche Anrufe. Offene Forderungen werden immer schriftlich gestellt, heißt es aus dem Bürgerhaus. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.05.2023 | 08:30 Uhr