Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Musiker aus SH wegen versuchten Mordes angeklagt

Ein Musiker des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters muss sich in Niedersachsen wegen zweifachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Orchester sitzt in Flensburg. Laut Anklageschrift soll der 62 Jahre alte Mann Anfang September vergangenen Jahres versucht haben, zunächst seine Mutter in einem Seniorenstift in Hannover mit Rattengift zu vergiften. Nur drei Tage später soll er dann einer Kollegin und einem Kollegen des Orchester auf einer Busfahrt einen selbst gemachten Dip gereicht haben - ebenfalls mit Rattengift versehen. In allen drei Fällen überlebten die Opfer. Der Angeklagte sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Fest steht laut Staatsanwaltschaft, dass der Mann Rattengift im Internet bestellt hatte. Der 62-Jährige schweigt zu den Vorwürfen. Sein Motiv ist bislang unklar. Der Prozess wird voraussichtlich im Juli starten. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

Team-Gruppe fährt Rekordbilanz ein

Die Team-Unternehmensgruppe hat im vergangenen Jahr mit einem Umsatz von 7 Milliarden Euro ein Rekordergebnis verbucht. Am Donnerstagnachmittag wurden die Zahlen auf der Hauptversammlung in Flensburg präsentiert. Nach dem Zusammenschluss mit der landwirtschaftlichen Genossenschaft HaGe ist Team nun mit 5.000 Mitarbeitenden eines der größten Unternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein. Im Bereich Energie sei der Gewinn trotz der Turbulenzen sogar unerwartet hoch ausgefallen, sagte Vorstand Kevin Lorenzen. Dabei hätten die steigenden Preise, aber auch eine verstärkte Nachfrage Auswirkungen auf die Bilanz. Weitere Gründe seien die Versorgungsengpässe, diese hätten zu einem Hamstereffekt bei den Kundinnen und Kunden geführt. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

Jagel: Einsatzkräfte üben Absturz-Szenario

Auf dem Flugplatz Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) haben Einsatzkräfte am Donnerstag geübt, was bei einem Flugzeugabsturz zu tun ist. Laut Szenario waren ein Kampfjet und ein Kleinflugzeug in der Luft zusammengestoßen. Rund 120 Einsatzkräfte von der Bundeswehr und von den Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung waren vor Ort. Die Übung fand genau einen Monat vor dem Großmanöver "Air Defender" statt. Dabei sollen rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten die Luftverteidigung des NATO-Gebiets üben. Schwerpunkt ist dabei Schleswig-Holstein, mit den Flugplätzen in Jagel und Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde). | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

