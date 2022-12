Stand: 21.12.2022 10:59 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Opfer von Messerattacke verstorben

Nach einer Messerattacke in der Flensburger Neustadt am Montag ist das Opfer am Dienstag im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei hatte ein Unbekannter den Mann in einer Wohnung am Montagmorgen lebensgefährlich verletzt. Zuvor hatte es einen Streit gegeben. Der mutmaßliche Täter flüchtete vom Tatort, die Polizei ermittelt und macht derzeit keine weiteren Angaben zum Fall. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 11:00

Marschbahnstrecke: Signalstörung bringt Fahrplan durcheinander

Heute Morgen gab es viele Verspätungen und auch einige Zugausfälle auf der Marschbahnstrecke. Grund war eine Signalstörung bei Glückstadt (Kreis Steinburg). Das sagte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die Störung sei mittlerweile behoben, dennoch sei der Fahrplan aus dem Takt geraten. Er werde sich aber in den kommenden Stunden wieder einpendeln, so die Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 12:00

B201 aufgrund von Lkw-Unfall gesperrt

Die Bundesstraße 201 ist derzeit zwischen Silberstedt und Treia (beide Kreis Schleswig-Flensburg) voll gesperrt. Grund dafür ist ein Lkw-Unfall. Der Lkw-Fahrer wurde laut Polizei verletzt ins Krankenhaus gebracht, nachdem er mit seinem Fahrzeug in den Graben gerutscht ist. Die Bergungsarbeiten laufen. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 12 Uhr an. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

Steinmeier zu Gast in Flensburg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich am Dienstagabend in Flensburg bei rund 180 Ehrenamtlern für ihr Engagement bedankt. Er sagte: "Ich ergreife gerne die Gelegenheit, um Ihnen noch einmal ganz herzlich dafür zu danken, was sie tagtäglich tun. Das Ehrenamt, das ist das Rückgrat unserer Gesellschaft." Steinmeier war mit seiner Frau für die ZDF-Produktion "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" in Flensburg zu Gast. Das ZDF strahlt die Sendung Heiligabend um 18 Uhr aus. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

Kampfflugzeuge landen außerplanmäßig am Hamburger Flughafen

Zwei Kampfflugzeuge der Bundeswehr konnten ihren Ausbildungsflug am Dienstag nicht wie geplant in Jagel, im Kreis Schleswig-Flensburg, beenden. Die beiden Tornados mussten laut Luftwaffe gegen 12 Uhr witterungsbedingt auf dem Hamburger Flughafen landen und nicht wie geplant auf dem Fliegerhorst Jagel. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

Strafverfahren nach Entgleisung des Autozuges nach Sylt

Nachdem in der vergangenen Woche bei Niebüll (Kreis Nordfriesland) zwei Waggons eines Autozuges entgleist waren, ermittelt die Polizei nun gegen einen 36-jährigen Bahnmitarbeiter. Der Fahrdienstleiter soll laut Bundespolizei mutmaßlich eine Weiche zu früh umgestellt und den Unfall damit verursacht haben. Gegen den Mann läuft ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Bahnverkehrs. Die Bahnstrecke zwischen Sylt und dem Festland war wegen des Unfalls mehrere Stunden lang gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:30 Uhr

