Stand: 03.04.2024 08:33 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Eskalation bei Fußballspiel-Abreise: Polizei ermittelt

Nach dem Fußballzweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und Hansa Rostock ermittelt jetzt die Polizei. Bei der Abreise der Hansa-Fans im Zug Richtung Lübeck sollen nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein Rostock-Anhänger einen Fahrgast rassistisch beleidigt haben. Laut Polizei wurde ein Verdächtiger am Lübecker Hauptbahnhof ermittelt. Dort warteten vorher schon Hansa-Fans auf einen verspäteten Zug. Als der einfuhr, entstand laut Polizei eine Gemengelage, bei der es zu mehreren Straftaten gegen Polizisten kam. Was genau passierte, ist nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

Ölkäfer auf Spielplatz in Bockholt gefunden - Platz gesperrt

In Bockholt (Gemeinde Süsel, Kreis Ostholstein) hat der Bürgermeister Adrianus Boonekamp (CDU) nach eigenen Angaben den Kinderspielplatz gesperrt. Demnach wurden zwischen den Geräten mehrere Schwarzblaue Ölkäfer gefunden. Diese Käfer sind laut Biologen giftig. Berührungen können zu schmerzhaften Rötungen und Blasen an der Haut führen. Der NABU Schleswig-Holstein rät: Wer mit dem Ölkäfer in Berührung kommt, sollte sich gründlich die Hände waschen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:00 Uhr

Lauenburg: Fehlalarm löst Großeinsatz aus

Ein Fehlalarm hat einen Großeinsatz in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ausgelöst. In der Rettungsleistelle Süd war am Dienstag laut Schichtleiter ein Notruf über Handy eingegangen. Es meldete sich aber niemand. Die Leitstellenmitarbeiterinnen und -Mitarbeiter konnten das Handy orten, gingen von einem Unfall aus und schickten Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Hubschrauber in die Lütauer Chaussee. Am Ende stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Möglicherweise war jemandem das Handy auf den Boden gefallen, denn schon der Aufprall kann laut Leitstelle einen automatischen Notruf auslösen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn)

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2024 | 08:30 Uhr