Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Traditionssegler "Fridthjof" wird geborgen

Nach dem Untergang des Traditionsseglers "Fridthjof" vor dem Schuppen 9 in Lübeck beginnen die Bergungsarbeiten. Der Zweimaster war vor anderthalb Wochen aus ungeklärter Ursache gesunken. Allerdings sei das Schiff stark sanierungsbedürftig gewesen, sagte Stadtsprecherin Nicole Dorel. Nun bereiten Taucher unter Wasser alles vor, damit ein Schwimmkran das gut 140 Jahre alte Frachtschiff voraussichtlich kommende Woche heben kann, und das unter hohen Sicherheitsvorkehrungen, erklärte Dorel. Nach der Bergung soll die "Fridthjof" an Land gebracht und zerlegt werden. Die Kosten für die Bergung muss die Versicherung des Eigners tragen, erkläre die Stadtsprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

Geesthacht: Mann greift Eltern an und löst Polizeieinsatz aus

Großeinsatz für die Polizei am Dienstagabend in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg): Im Ortsteil Besenhorst hat nach Angaben der Einsatzkräfte ein Mann seine Eltern angegriffen. Der Vater wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, darunter auch Spezialeinsatzkräfte. Diese überwältigten den Angreifer schließlich. Er befand sich nach Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Medienberichte, nachdem der Mann seine Eltern mit einer Axt angegriffen haben soll, konnte die Polizei am Mittwochmorgen nicht bestätigen. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

Wohnungsbrand in Mölln

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es in der Nacht zu Mittwoch in einer Wohnung gebrannt. Helfer der Feuerwehr fanden dort nach eigenen Angaben eine verletzte Frau. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, weil sie zu viel Rauch eingeatmet hatte. Eine weitere Person nahmen die Rettungskräfte mit, um sie zu untersuchen. Wie es zu dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus am Stadtseewerder kommen konnte, ist bislang unklar. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

