Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ostsee-Sturmflut: Hochleistungspumpen gegen das Wasser

Auf Fehmarn im Kreis Ostholstein hat der Regen auch in der vergangenen Nacht nicht aufgehört. Mehrere Hochleistungspumpen sind darum auf der Insel im Einsatz, berichtet Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber (SPD). Die Hochleistungspumpen würden zwischen 3.000 und 5.000 Liter in der Minute wegpumpen, das sei so viel wie rund 30 Badewannen, sagt Weber. Schwerpunkte für die Helfer sind die Schöpfwerke in Burgstaaken und Presen auf Fehmarn. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat für Fehmarn am Donnerstag einen steigenden Ostseepegel vorhergesagt, auf bis zu 1,10 Meter über dem mittleren Wasserstand. Das könne die Situation zusätzlich verschärfen, so Weber. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

Pegelstände steigen immer weiter

In Travemünde und Lübeck sollen die Pegelstände sogar auf 1,40 Meter bis 1,50 Meter steigen. An der Obertrave in Lübeck drohen damit auch heute wieder Überschwemmungen, genauso wie an der Promenade in Travemünde. Die hochwassererprobten Lübeckerinnen und Lübecker sicherten ihre Häuser in der Innenstadt bereits mit Schottwänden ab. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

Elbe steigt auf über acht Meter an

In Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist der Pegel der Elbe inzwischen auf mehr als acht Meter angestiegen. Mehrere Bereiche wurden abgesperrt. Darunter die Uferpromenade, die Twieten sowie der Lösch- und Ladeplatz. Einige Keller sind vollgelaufen und das sei auch wichtig für die Standsicherheit der Gebäude, erklärte Lauenburgs Bürgermeister Thorben Brackmann (CDU): "Wenn nur von einer Seite der Druck kommt, löst das Instabilität aus. Insofern ist Pumpen anschmeißen nicht ratsam und das wissen die Anwohner hier auch." Die Behörden in Lauenburg rechnen nicht damit, dass der Elbpegel auf ein kritisches Level ansteigt, allerdings behalten Feuerwehr, der THW und Weitere die Lage genau im Auge. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

