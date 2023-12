Stand: 06.12.2023 10:24 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Winterwetter: weiter Probleme bei Bus und Bahn

Von Dienstagmittag bis heute Morgen hat die Polizei insgesamt rund 80 Glätteunfälle in Ostholstein, Lübeck, Stormarn und im Lauenburgischen gezählt. Besonders oft hat es demnach am Dienstagabend gekracht. Es blieb aber meist bei Blechschäden. Der Räumdienst ist heute nicht überall wie gewohnt unterwegs: Mehrere Gewerkschaften haben die Landesbediensteten zum Streik aufgerufen haben - darunter auch die Straßenmeistereien. Wer mit Bus oder Bahn fahren will, sollte ebenfalls mehr Zeit einplanen. Auf der Schiene gibt es zwischen Lübeck und Kiel weiter Verspätungen und Ausfälle. Das gleiche gilt für die Autokraft- und für die Rohde-Busse in Ostholstein. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:30 Uhr

Randale und Feuer in Schule in Eutin

In Eutin (Kreis Ostholstein) mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in der Wilhelm-Wisser-Schule ausrücken. Mitten in der Nacht hat es dort gebrannt. Außerdem hatten Unbekannte randaliert. Wie groß der Schaden ist, ist aktuell noch unklar. Der Unterricht an der Gemeinschaftsschule soll aber laut Polizei zumindest in Teilen stattfinden. Die Kriminalpolizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:30 Uhr

