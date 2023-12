Stand: 04.12.2023 10:12 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Adventslieder singen im Stadion an der Lohmühle

Am Sonntag sangen im Lübecker Fußballstadtion an der Lohmühle mehr als tausend Menschen Adventslieder. Unterstützt wurden die Besucher vom Chor des Theaters Lübeck und dem Bläserensemble des Philharmonischen Orchesters der Hansestadt. Der Geschäftsführer des Theaters Lübeck, Caspar Sawade sagte: "Es klingt einfach extrem gut. Durch die Bauart des Stadions ist es einfach wunderbar schön und wir haben Schnee, das Wetter passt und alles wunderbar". Aufgrund des großen Erfolges soll das nächste Adventssingen im nächsten Jahr im VfB-Stadion stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 08:30 Uhr

Feuer in Timmendorfer Strand

Ein Feuer in Niendorf, in der Gemeinde Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hat am Sonntagabend beinahe einen Bungalow zerstört. Der Brand war gegen 20.30 Uhr in einem kleinen Anbau ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte mit 30 Einsatzkräften ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Haus verhindern. Der Anbau brannte komplett nieder. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 08:30 Uhr

Schornsteinbrand in Malente

In der Gemeinde Malente (Kreis Ostholstein) hat am Sonntag gebrannt. Dort stand ein Schornstein in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach knapp zwei Stunden löschen. Zur Brandursache ist bisher nichts bekannt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 04.12.2023 08:30 Uhr

