Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Buddenbrookhaus: Bürgerschaft stimmt gegen Treppenhaus-Durchbruch

In dem seit Monaten andauernden Streit um den Umbau des Buddenbrookhauses in Lübeck konnte bisher keine Einigung erzielt werden. Die Mehrheit der Bürgerschaft stimmte gestern dagegen, das Kellergewölbe im Buddenbrookhaus für ein Treppenhaus durchbrechen zu lassen. Stattdessen soll es an der Rückseite des Gebäudes errichtet werden. Wegen des Verlustes einer erheblichen Fördergeldsumme hatten SPD und Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) vor diesem Schritt gewarnt. Auch in Sachen Klimaschutz gab es eine Mehrheit, die sich dafür ausgesprochen hat, dass Lübeck schon 2035 klimaneutral werden soll, und nicht erst 2040. Ein weiteres, großes Thema: das Heiligen-Geist-Hospital. Hier haben die Grünen einen Antrag gestellt, um die unterschiedlichen Beschlüsse zu dem Projekt zu ordnen. Unter anderem soll das Gebäude grundhaft saniert werden. Sofern die Mittel der Stiftung nicht ausreichen, zahlt die Hansestadt Lübeck die Planungskosten. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Prozess Geldtransporterüberfall

Vor dem Landgericht Lübeck wird heute der Prozess gegen die vier Männer, die im April bei einemÜberfall auf einen Geldtransporter mehr als 200.000 Euro erbeutet haben sollen, fortgesetzt. Nachdem an einem Prozesstag Anfang November einer der Angeklagten seinen Mitangeklagten mit dem Tode bedroht hat, findet die heutige Verhandlung voraussichtlich unter erhöhter Polizeipräsenz statt. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

Scharbeutz: Feuerwehr rettet Reh

Die Feuerwehr in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) hat gestern ein Reh aus einer misslichen Situation befreit. Demnach war das Tier in einem Zaun eingeklemmt. Die Einsatzkräfte mussten das Tier mit schwerem Gerät befreien, anschließend konnte das Reh auf einem Feld freigelassen werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.12.2023 08:30 Uhr

