Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Schnee und Glätte: Busverkehr in Ostholstein eingeschränkt

Die Polizei hatte am Mittwochmorgen aufgrund von Glätteunfällen auf den Straßen viel zu tun, meldet die Leitstelle. Es blieb aber meistens bei Blechschäden. Im Kreis Ostholstein fuhren die Busse der Autokraft am Morgen nicht, hieß es vom zuständigen Verkehrsunternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:30 Uhr

"Virtuelle" Impfung: Ärztin muss sich vor Lübecker Schöffengericht verantworten

Heute muss sich eine 40-jährige Ärztin vor dem Schöffengericht Lübeck verantworten. Ihr werden Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz in 79 Fällen vorgeworfen. 2021 soll sie mit ihrem Vater, der ebenfalls Arzt ist, Menschen eine sogenannte "virtuelle" Impfung gegen eine Gebühr von fast 60 Euro angeboten haben. Diese virtuelle Impfung war für diejenigen gedacht, die einer Impfung gegen das Corona-Virus kritisch gegenüberstanden. Ihr Vater ist wegen dieser Taten vom Amtsgericht Lübeck bereits rechtskräftig verurteilt worden. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:30 Uhr

Gewaltsamer Tod in Aumühle: Ehemann verurteilt

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau aus Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Dienstag das Urteil gefallen. Das Amtsgericht Ratzeburg hat den Ehemann wegen Totschlags zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der 54-Jährige soll seine Frau im März diesen Jahres nach einem Streit erwürgt haben. Die Leiche wickelte er in eine Abdeckplane und legte sie ins Schlafzimmer. Anschließend wählte er den Notruf und gab an, seine Frau getötet zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:30 Uhr

2.000 Entbindungen in 2023 am UKSH Lübeck

Am UKSH Lübeck hat es am Montag die 2.000. Entbindung in diesem Jahr gegeben. Am Vormittag kam die kleine Melanie in einem Kreißsaal des Eltern-Kind-Zentrums zur Welt. Damit wurde zum ersten Mal in einem Jahr eine derart hohe Geburtenzahl am Campus Lübeck verzeichnet, heißt es vom UKSH. Der Anstieg hängt damit zusammen, dass das UKSH seit 10. Juli die geburtshilfliche Versorgung in Lübeck sichert. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2023 08:30 Uhr

