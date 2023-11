Stand: 03.11.2023 09:36 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Fridays for Future-Fahrraddemo in Lübeck

Anlässlich der Bürgermeisterwahl am Sonntag demonstriert Fridays for Future am Freitag in Lübeck. Laut Jonathan von Werder, Mitglied der Lübecker Ortsgruppe, ist die größte Forderung auf die Bürgermeisterwahl aufmerksam zu machen und die Menschen auf die Beachtung der Klimaschutzziele aufmerksam zu machen. Während der Demonstration, die um 15 Uhr startet, müssen Autofahrerinnen und Autofahrer im Innenstadtbereich mit Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:30 Uhr

Parteitag der Landes-SPD in Lübeck

Heute trifft sich die Landes-SPD in der Musik- und Kongresshalle Lübeck zu ihrem Parteitag. Es geht unter anderem um die neuen Kandidaten aus dem Norden für die SPD-Bundesliste zur Europawahl. Die findet im Juni kommenden Jahres statt. Auch Enrico Kreft aus Lübeck und Fabian Vehlies aus dem Kreisverband Herzogtum Lauenburg hoffen auf einen Listenplatz. Für den Spitzenplatz kandidiert erneut die Kieler Europaabgeordnete Delara Burkhardt. Beim Landesparteitag wird auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) erwartet, die eine Gastrede halten will. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:30 Uhr

Unfall auf A24 zwischen Grande und Talkau

Auf der A24 hat ein Unfall zwischen Grande und Talkau im Kreis Herzogtum Lauenburg für Einschränkungen gesorgt. Laut Autobahnpolizei fuhr am Donnerstagnachmittag ein Pkw in Richtung Berlin auf einen Sattelzug auf und überschlug sich. Es gab mehrere Kilometer Stau. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Eine Polizeistreife fand den Mann und nahm ihn mit auf die Wache. Nach Angaben eines Sprechers wurde eine Blutprobe genommen, da der Mann möglicherweise Betäubungsmittel genommen hatte. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

