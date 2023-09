Stand: 20.09.2023 09:59 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ausbildungsmesse "Nordlicht Oldenburg" im Kreis Ostholstein

Im Kreis Ostholstein findet am Mittwoch die Ausbildungsmesse "Nordlicht Oldenburg" statt. Von 9 bis 13 Uhr können sich Jugendliche und Schulabgänger über Ausbildungsangebote informieren, teilte die Arbeitsagentur Lübeck/Ostholstein mit. Die Messe ist nicht nur für die Jugendlichen wichtig, sondern auch für die Betriebe, die Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Bauarbeiten auf der A1 bei Lensahn

Auf der A1 zwischen Lensahn und Oldenburg-Nord in Fahrtrichtung Fehmarn (alle Kreis Ostholstein) werden ab sofort die Anschlussstelle Oldenburg-Süd und die Anschlussstelle Oldenburg-Mitte gesperrt. Die Sperrung dort dauert bis zum 10. November. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Fahrbahndecke, teilte die Straßenbau- und Verkehrsgesellschaft mit. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Schlägereien in Lübeck

Nach zwei Schlägereien in Lübeck am vergangenen Freitag (15.9.) sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Nach Angaben der Ermittler wurden am Freitag zunächst zwei Jugendliche von zwei jungen Leuten am Bunjamshof verprügelt, kurz darauf gab es eine Schlägerei in der Innenstadt Lübecks vor einem Imbiss in der Sandtraße. Beide Taten hängen mutmaßlich miteinander zusammen, so die Polizei. Tatverdächtig sind bisher insgesamt sechs junge Männer im Alter von 14 bis 19 Jahren und ein 43-Jähriger. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Wer Videoaufnahmen von den Taten hat, soll sie der Polizei zur Verfügung stellen. | NDR Schleswig-Holstein 20.09.2023 08:30 Uhr

