Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bauarbeiten an der B207 bei Blankensee

An der B207 bei Blankensee (Kreis Herzogtum Lauenburg) wird seit heute die Brücke Schanzenbergweg instand gesetzt. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitgeteilt. Die B207 wird deshalb einspurig am Baubereich vorbeigeführt. Der Schanzenbergweg wird voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 28. September. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

Fußball: Phönix Lübeck gewinnt, VfB Lübeck verliert

In der Regionalliga Nord hat Phönix Lübeck am Sonntag einen Sieg eingefahren. Die "Adler" erspielten sich zuhause gegen Kilia Kiel ein 2:0. In der Dritten Fußballbundesliga hat der VfB Lübeck am Wochenende verloren. Die Partie auf der Lohmühle gegen Dynamo Dresden endete 0:1. Die Begegnung war als Risikospiel eingestuft worden. Laut Polizei gab es aber keine nennenswerten Zwischenfälle. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

Kinderliteraturpreis "Goldener Bücherpirat" in Lübeck verliehen

Der Münchner Autor Gregor Wolf ist in Lübeck mit dem Kinderliteraturpreis "Goldener Bücherpirat" ausgezeichnet worden. Der Preis wird jährlich vom Verein Bücherpiraten und der Lübecker Sparkassenstiftung vergeben. Wolf bekam den Preis für sein Buch "Etzel Zauderkern und die Macht der Wünsche". Es ist nach Ansicht der Kinder-Jury besonders spannend und vielseitig. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 08:30 Uhr

Bezahlbares Wohnen: Verband fordert weniger Bürokratie

Wie soll Wohnen in Schleswig-Holstein bezahlbar bleiben? Darüber wird heute bei der Arbeitstagung des Verbands der Norddeutschen Wohnungsunternehmen in Lübeck diskutiert. Der Verband fordert weniger Bürokratie beim Wohnungsbau und eine Pause bei den Klimaschutzauflagen für die Bauwirtschaft. Nötig seien auch mehr staatliche Förderungen für Sozialwohnungen. Dabei ist Schleswig-Holstein in diesem Punkt laut Verband schon vorbildlich: Das Land stellt dieses Jahr mit 2.000 neuen Sozialwohnungen einen Rekord auf und investiert nach eigenen Angaben jetzt noch einmal 175 Millionen Euro zusätzlich in soziales Wohnen. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 06:00 Uhr

Lübecker Polizei ermittelt nach Schlägereien unter Jugendlichen

Die Polizei will zwei Schlägereien in Lübeck zügig aufklären. Die Beamten haben deshalb nach eigenen Angaben Kollegen zusammengezogen, die in einer Ermittlungsgruppe zusammenarbeiten sollen. Am vergangenen Freitag sollen zwei Jugendliche von zwei jungen Leuten am Stadion Buniamshof verprügelt worden sein. An dem Tag fand dort gerade der traditionelle Staffeltag der Lübecker Schulen statt. Später sollen die mutmaßlichen Schläger an einer weiteren Auseinandersetzung in der Sandstraße in der Lübecker Innenstadt beteiligt gewesen sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2023 06:00 Uhr

