Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Spätsommer bringt viele Touristen nach Lübeck

Das sommerliche Wetter lockt am kommenden Wochenende viele Touristen an die Ostsee. Laut Lübeck-Travemünde Marketing gab es in den vergangenen Tagen viele kurzfristige Anfragen. Hotels und Ferienwohnungen sind in Lübeck zu etwa 80 Prozent ausgelastet, in Travemünde zu 90 Prozent. Gefragt sind nach Angaben der Touristiker auch die Schlafstrandkörbe. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

Endgültiges Aus für die Bäderbahn in Ostholstein

Die Bäderbahn in Ostholstein ist bald Geschichte: Die Strecke zwischen Bad Schwartau und Scharbeutz soll nicht mehr bedient werden. Das haben Bund, Land und die Deutsche Bahn beschlossen. Die Entscheidung teilte ein Vertreter des Verkehrsministerium im Rahmen des Dialogforums zur Beltquerung in Oldenburg am Donnerstagabend mit. Als Grund nannte das Verkehrsministerium, dass ein Erhalt der Strecke den Zeitplan für den Bau der Hinterlandanbindung für die Beltquerung gefährden könnte. Bisher halten die Züge auf der Strecke zwischen Bad Schwartau und Neustadt an den Bahnhöfen in Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug und Sierksdorf. Das Land will jetzt Gespräche über Alternativen zur Bäderbahn führen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

