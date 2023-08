Stand: 15.08.2023 09:32 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

DFB-Pokal: Lübeck verliert gegen Hoffenheim

Der VfB Lübeck hat sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Hoffenheim verloren. Die Lübecker unterlagen dem Bundesligisten vor heimischer Kulisse mit 1:4. Vor mehr als 8.000 Fans reichte es also nicht für ein Pokalwunder. Die Zuschauer unterstützten die Lübecker dennoch bis zur letzten Minute. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

Baden verboten: Blaualgen im Ratzeburger Küchensee

Wegen möglicher Blaualgen im Wasser hat der Kreis Herzogtum Lauenburg vorübergehend ein Badeverbot an der Badestelle "Am Hallenbad" im Ratzeburger Küchensee verhängt. Wer blaualgenhaltiges Wasser verschluckt, dem kann laut Gesundheitsamt übel werden oder es kommt zu Erbrechen oder Durchfall. Sobald das Baden wieder gefahrlos möglich ist, will das Gesundheitsamt darüber informieren. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

Immer mehr Menschen sind auf Sozialkaufhäuser angewiesen

Immer mehr Menschen sind auf Sozialkaufhäuser angewiesen. Das gemeinnützige Kaufhaus Marli in Lübeck hat etwa 40 Prozent mehr Kunden als vor dem Krieg in der Ukraine. Die gestiegenen Lebenshaltungskosten würden viele Menschen zu Bedürftigen machen, erklärte ein Mitarbeiter des Kaufhauses. Insgesamt kommen pro Tag jetzt etwa 40 Menschen in den Laden. Hier können sie zum Beispiel Möbel, Kleidung oder Elektrogegenstände bekommen. Die Spendenbereitschaft sei weiterhin hoch. Keiner müsse deshalb leer ausgehen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:30 Uhr

