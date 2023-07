Stand: 11.07.2023 09:16 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Feuchttücher legen vermehrt Pumpen lahm

Feuchttücher, die einfach in die Toilette geworfen werden, sorgen auch in Ostholstein für Probleme. Da sie sich nicht auflösen, setzen sie sich in Pumpen fest, die dann lahmgelegt werden. Das berichtet zum Beispiel der Zweckverband Ostholstein. In Lübeck mussten Techniker im vergangenen Jahr mehr als 250 Mal ausrücken, um Pumpen von Feuchttüchern zu befreien, berichtet Johanne Bowyer von den Lübecker Entsorgungsbetrieben: "Am schlimmsten sind die Baby-Feuchttücher", erklärt sie. Diese sowie Windeln, Damenbinden, Tampons und andere Hygieneartikel, die Plastik enthalten, sollten im Abfalleimer entsorgt werden, so Bowyer weiter. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

Feuerwehr Lübeck verschenkt Spezialcontainer an Ukraine

Die Lübecker Berufsfeuerwehr hat einen LKW mit Spezialcontainer an die Ukraine verschenkt. Der sogenannte Dekontaminationscontainer wird gebraucht, um Kleidung und Gerät nach Einsätzen mit gefährlichen Stoffen zu reinigen. Außerdem kann er Strom und heißes Wasser erzeugen. Am Montagabend ist er auf die Reise gegangen. Organisiert hat die Spende die Lübecker Flüchtlingshilfe. Leiter Stefan Schenk hofft nun auf weitere Spenden für den Wiederaufbau in der Ukraine - insbesondere auf technisches Gerät mit Akku. "Das geht beim Spaten los, über einen Hammer, bis hin zu Betonmischmaschinen. Alles her damit!", sagt Schenk. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

A1: Ausfahrt Scharbeutz bis 12.30 Uhr gesperrt

Auf der A1 wird ab 9 Uhr die Ausfahrt Scharbeutz (Kreis Ostholstein) gesperrt. Die Sperrung gilt bis 12.30 Uhr. Gleiches gilt dann morgen für die Ausfahrt Eutin. Grund sind laut Autobahn GmbH Markierungsarbeiten. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2023 08:30 Uhr

