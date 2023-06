Stand: 26.06.2023 10:08 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Vermeintlich Ertrunkener löst Sucheinsatz in Timmendorfer Strand aus

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hat ein vermeintlich ertrunkener 18-Jähriger am Wochenende einen Sucheinsatz ausgelöst - doch der Gesuchte saß betrunken zu Hause. Ein Taucher und sieben Boote waren laut Polizei im Einsatz, um den Timmendorfer zu finden. Er war nach Mitternacht mit drei weiteren Freunden ins Wasser gegangen, aber nach Zeugenaussagen nicht wieder herausgekommen. Nach zwei Stunden stellte sich nach Angaben der Polizei heraus: Er war unbeobachtet nach Hause gegangen - allerdings nicht wohlbehalten: Der junge Mann kam mit Unterkühlung ins Krankenhaus. Er muss außerdem die Kosten für den Einsatz tragen. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

Feuer in Lübecker Hotel - keine Verletzten

In der Lübecker Innenstadt hat es im Dachbereich eines Hotels gebrannt. Laut Feuerwehr stand nur ein kleiner Teil des Gebäudes in Flammen und konnte innerhalb einer Stunde gelöscht werden. Ob das Hotel weiter betrieben werden kann, muss noch geklärt werden, hieß es. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Insgesamt waren zwei Berufsfeuerwehren und drei Freiwillige Feuerwehren aus Lübeck im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:30 Uhr

JazzBaltica: 18.000 Besucher in Timmendorfer Strand

Die Organisatoren des mehrtägigen Festivals JazzBaltica in Timmendorfer Strand bei Lübeck habenzum Abschluss am Sonntag ein positives Fazit gezogen. Bei den fast 40 Konzerten und Sessions seien die Musiker auf große Begeisterung gestoßen. Seit Donnerstag hätten bei meist bestem Sommerwetter rund 18.000 Besucherinnen und Besucher die Konzerte besucht, hieß es in einer Mitteilung. Fast zwei Drittel der Veranstaltungen fanden unter freiem Himmel statt und waren unentgeltlich. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2023 08:00 Uhr

