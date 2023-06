Stand: 09.06.2023 11:34 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Freie Dorfschule Lübeck bleibt vorläufig geschlossen

Die Schließung der Freien Dorfschule in Lübeck ist rechtmäßig. Das hat das Verwaltungsgericht Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) beschlossen. Gegen die Anordnung des Bildungsministeriums hatte die Privatschule Eilanträge eingereicht. Die wurden vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Durch die schnelle Entscheidung des Gerichts werde jetzt auch Klarheit für die verbliebenen Schülerinnen und Schüler geschaffen, so Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Die sollen nun an anderen Schulen aufgenommen werden. Grund für die Schließung ist, dass bei mehreren Kontrollen ein Großteil der Schüler und Lehrer nicht anwesend war. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

Straßensperrung wegen Fahrbahnsanierung in Lübeck

Von Sonnabend bis Sonntag wird die Posener Straße in Lübeck gesperrt. Nach Angaben der Stadt wird die Fahrbahn saniert, Start ist Sonnabend um 7 Uhr. Eine Umleitung über die Schwartauer Landstraße ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Benefiz-Stadtführungen zum Erhalt der Innenstadtkirchen

In Lübeck finden heute Benefiz-Stadtführungen für das Sieben-Türme-Projekt statt. Unter dem Titel "Lübecker, lernt eure Kirchen kennen!" sind sieben verschiedene Stadtführungen geplant. Nach Angaben des Kirchengemeindeverbands Innenstadt Lübeck werden die Touren von Lübecker Stadtführerinnen und Stadtführern angeboten. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Holstentor. Der Gesamterlös kommt dem Projekt "Sieben Türme will ich sehen" zum Erhalt der Lübecker Innenstadtkirchen zugute. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

A1: Auffahrten Heiligenhafen-Ost in eine Richtung gesperrt

Auf der A1 im Kreis Ostholstein werden die Auffahrten an der Anschlussstelle Heiligenhafen-Ost von Montag bis Donnerstag zwischen 9 Uhr und 19 Uhr in Fahrtrichtung Fehmarn gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Der Verkehr wird umgeleitet über die U107. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.06.2023 | 08:30 Uhr