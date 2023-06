Stand: 08.06.2023 09:08 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bildungsausschuss beschäftigt sich mit "Freier Dorfschule Lübeck"

Der Fall der "Freien Dorfschule Lübeck" hatte hohe Wellen geschlagen. Das Bildungsministerium will die Privatschule schließen und ihr die sogenannte Ersatzschulgenehmigung entziehen. Dagegen hatte die Schule vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig geklagt. Wie es weitergeht, soll jetzt bald entschieden werden, so eine Gerichtssprecherin. Heute Nachmittag beschäftigt sich zunächst der Bildungsausschuss im Kieler Landtag mit dem Thema - auch Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wird erwartet. Das Bildungsministerium hatte die Genehmigung für die Schule Mitte Mai widerrufen. Unter anderem sollen Schüler auch nach der Corona-Pandemie oft online zu Hause beschult worden sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Mitschnacker in Lübeck? Polizei warnt vor Panikmache

In den vergangenen zwei Wochen haben in Lübeck immer wieder Gerüchte über Mitschnacker die Runde gemacht: An der Lutherschule und der Gotthard-Kühl-Schule seien Kinder angeblich von fremden Personen mit Süßigkeiten angelockt, in einem Fall sogar entführt worden. Die Polizei warnt allerdings vor Panikmache und davor, diese Meldungen im Internet zu streuen. "Wir haben das entsprechend überprüft und haben weder einen Vermisstenfall noch weitere konkrete Strafanzeigen", berichtet Polizeisprecher Stefan Muhtz. Wer ernsthafte Hinweise hat, solle sich aber umgehend bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Geesthacht: Rathausstraße wird gesperrt

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) wird heute die Rathausstraße an der Ecke Buntenskamp halbseitig gesperrt - bis zum 7. Juli. Der Gehweg wird an der Stelle sogar komplett gesperrt. Hintergrund ist laut Stadt die Verlegung eines Fernwärmeanschlusses. Sie geht davon aus, dass es in der Rathausstraße Verkehrsstörungen geben wird und bittet um Verständnis. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.06.2023 | 08:30 Uhr