Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Landwirte wegen Trockenheit in Sorge

Die Trockenheit macht den Landwirten zu schaffen, erklärt der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Ostholstein-Lübeck, Heinrich Mougin: "Wir haben seit vier Wochen kaum Niederschlag gehabt. Und die Pflanzen sind jetzt in einer Phase, in der sie viel Wasser benötigen." Besonders dramatisch sei die Situation für den Weizen. "Wenn wir in den nächsten zehn Tagen kein Wasser bekommen, müssen wir im Weizen mit Ernteausfällen in größerer Dimension rechnen", so Mougin. Ein Wetterumschwung ist allerdings nicht in Sicht. Die Erdbeere dagegen profitiert von den vielen Sonnenstunden, erklärt Mougin: "Viel Sonneneinstrahlung ist wichtig, um den Geschmack in die Erdbeere hineinzubekommen. Und da ist das Wetter optimal." | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:30 Uhr

Rentner aus Lübeck gesucht

Seit Montagmorgen wird ein 75 Jahre alter Lübecker vermisst. Er ist laut Polizei wahrscheinlich mit einem grauen Mitsubishi unterwegs und braucht dringend ärztliche Hilfe. Der Vermisste ist fast 1,90 Meter groß, hat einen grauen kurzgeschnittenen Haarkranz sowie einen Oberlippen- und Kinnbart. Auffällig ist eine braune Umhängetasche. Möglicherweise trägt der 75-Jährige einen Strohhut. Hinweise können an jede Polizeidienststelle gegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2023 08:30 Uhr

