Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

A1 bei Lübeck: Auf- und Abfahrt Zentrum wird gesperrt

In Lübeck wird die A1-Auf- und Abfahrt Zentrum ab dem 26. Juni für zwei Wochen gesperrt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Stockelsdorfer Straße zwischen dem Lohmühlen-Kreisverkehr und der Friedhofsallee. Schon kommenden Montag (12.6.) starten Arbeiten an den Fuß- und Radwegen, anschließend wird der Straßenbelag erneuert. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet. Wer sich auskennt, sollte den Bereich weiträumig umfahren, rät die Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Totschlag-Prozess von Bad Schwartau wird fortgesetzt

Am Landgericht in Lübeck wird heute der Prozess gegen einen 45-jährigen Restaurantbetreiber fortgesetzt, der seine Frau erschlagen haben soll. Der Mann sitzt aktuell in U-Haft. Vergangenen Oktober soll der Angeklagte seine 37-jährige Frau in ihrem gemeinsam betriebenen Asia-Restaurant in Bad Schwartau getötet haben - mit massiver Gewalt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Das Urteil soll Ende des Monats verkündet werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

Zahl der Schwimmtrainer-Ausbildungen steigt wieder

In ganz Schleswig-Holstein warten mehrere Tausend Kinder und ihre Eltern darauf, einen Platz in einem Schwimmkurs zu bekommen. Eineinhalb Jahre Wartezeit müssen sie zum Beispiel aktuell in Lübeck einplanen. Nun berichtet der Schwimmverband (SHSV), dass aktuell vermehrt junge Leute wieder eine Ausbildung begonnen haben. Vor Corona habe die Zahl der Anmeldung pro Jahr bei etwa 30 gelegen - mittlerweile seien es 50. Der SHSV habe in diesem Jahr zum ersten Mal einen zweiten Ausbildungskurs anbieten müssen. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 08:30 Uhr

