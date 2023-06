Stand: 02.06.2023 09:02 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Menschenraub mit Todesfolge: Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt

Das Landgericht Lübeck hat die Freilassung eines zu 15 Jahren Haft verurteilten Mannes verkündet. Er wurde im Jahr 2010 wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge verurteilt. Die restliche Strafe soll laut Gericht zur Bewährung ausgesetzt werden. Hintergrund ist der Fall von Ursula Herrmann, der als einer der spektakulärsten Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik gilt. 1981 wurde das damals zehnjährige Mädchen am Ammersee in Bayern verschleppt und in einer Kiste vergraben, in der sie erstickte. Erst im Mai 2008 wurde der Täter in Schleswig-Holstein festgenommen und zwei Jahre später verurteilt. Bis heute beteuert er seine Unschuld. Da eine lebenslange Freiheitsstrafe nach 15 Jahren ausgesetzt werden kann, verkündete das Gericht nach einer Anhörung, dass der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Bis die Entscheidung rechtskräftig ist, bleibe der Mann noch im Gefängnis, so das Gericht. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

Special Olympics sollen Lübeck zum Tanzen bringen

Bei ihrer Reise zu den Olympischen Spielen für Menschen mit geistigen und Mehrfachbeeinträchtigungen, den Special Olympic Word Games 2023 in Berlin, macht eine über 60 köpfige Teilnehmer-Delegation aus Schweden Halt in Lübeck. Vom 12. bis zum 15. Juni werden die schwedischen Sportlerinnen und Sportler für ein buntes Programm aus Unterhaltung, Sport und Kultur empfangen. Das Ziel: Die Special Olympics sollen ganz Lübeck zum Tanzen bringen, so die Hansestadt. Dazu stellt jetzt die Stadt, der Turn- und Sportbund und die Musikhochschule die Highlights des Host Town Programms vor. Eine Übersicht dazu gibt es auf der Homepage der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

64. Ratzeburger Ruderregatta

In Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg findet am Wochenende die Internationale 64. Ratzeburger Ruderregatta statt. 750 Athletinnen und Athleten aus fünf Nationen kommen ins Lauenburgische. Die ersten Vorläufe starten bereits Sonnabendmorgen, gegen Mittag finden erste Endläufe statt. Auch zwei Ruderstipendien in Höhe von mehr als 1.200 Euro werden vergeben. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2023 08:30 Uhr

