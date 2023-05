Stand: 12.05.2023 10:22 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Vier Verletzte bei Brand in Neumünster

Beim Brand einer Maschine in einem Recyclingbetrieb in Neumünster haben vier Mitarbeitende am Donnerstagabend leichte Rauchvergiftungen erlitten. Laut Feuerwehr war zunächst von acht Verletzten die Rede, aufgrund dessen waren zwischenzeitlich bis zu 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei geht davon aus, dass in einer der Maschinen ein Akku in Brand geriet und für die starke Rauchentwicklung in der Produktionshalle sorgte. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Mitarbeitenden ins Freie, löschten das Feuer und lüfteten die Halle. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

Verkehrssicherheitsbericht Kreis Plön

Im Kreis Plön blieb die Zahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2022 auf Vorjahresniveau. Mehr als 3.500 Mal kam es zu Unfällen auf den Straßen. Dies geht aus dem Verkehrssicherheitsbericht der Polizeidirektion Kiel hervor. Gleichzeitig nahm die Zahl der Verletzten ab. So gab es im vergangenen Jahr 526 verletzte Personen bei Verkehrsunfällen auf den Straßen im Kreis. Laut Polizei ist das die niedrigste Zahl seit zehn Jahren. Allerdings sind auch fünf Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Auffällig im Kreis Plön ist die hohe Zahl der Wildunfälle. Nach Angaben der Polizei sind bisher alle Versuche gescheitert, sie durch Beschilderung oder Geschwindigkeitskontrollen zu senken. Im Bericht heißt es darum: Weniger Wildunfälle seien nur durch bauliche Maßnahmen zu erreichen. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

IG BAU fordert sicherere Baustellen in Kiel

Baustellen in Kiel sind nach Ansicht der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) oftmals zu unsicher. Grund dafür sind laut der Gewerkschaft auch nachlässige Überwachungen der Arbeitsschutzbehörden. Der Gesundheitsschutz und die Sicherheit für die Beschäftigten seien das Wichtigste im Job, heißt es von der IG BAU. Um dies sicherzustellen, ist nach Meinung der Gewerkschaft eine übergeordnete Behörde notwendig, die die Kontrollen im Baugewerbe bündelt. So könnte neben der Arbeitssicherheit auch überprüft werden, ob die Unternehmen die Arbeitnehmerrechte und die Sozialvorschriften einhalten. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

