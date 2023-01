Stand: 10.01.2023 09:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kontrollen am Bahnhof in Neumünster

Die Bundespolizei hat am Montag in Neumünster rund um den Bahnhof rund 60 Personen kontrolliert. Es ging laut Polizei vor allem darum, Drogen oder gestohlene Wertsachen sicherzustellen. Die Beamten stellten sechs Strafanzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und eine wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. 25 Beamte der Polizei Neumünster und der Bundespolizei sowie drei Diensthunde waren im Einsatz. Hintergrund der Aktion war laut Sönke Petersen von der Polizei Neumünster, dass es rund um den Bahnhof in letzter Zeit vermehrt zu Straftaten kam. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Schleswig Holsteiner stehen wieder mehr im Stau

2022 gab es wieder mehr Staus in Schleswig-Holstein - das zeigen Daten des Verkehrdienstleisters Inrix. In Kiel zum Beispiel standen Autofahrer im vergangenen Jahr zusammengerechnet fast 30 Stunden im Stau, das ist rund ein Drittel länger als im Vor-Corona-Jahr 2019 und somit das größte Plus im Land. Am meisten Zeit im Stau verbrachten Autofahrer in Lübeck: Hier waren es knapp 40 Stunden. Deutschlandweit liegt Hamburg auf Platz 3 mit durchschnittlich 56 Stunden. Als möglichen Grund nennt Inrix das Ende vieler Corona-Auflagen. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Kiel: Steg am Tröndelsee muss abgerissen werden

Diese Woche wird der Steg am Tröndelsee in Kiel-Elmschenhagen abgerissen. Das teilte die Stadt mit. Der knapp 200 Meter lange Bohlensteg am südlichen Ufer hat so starke Schäden, dass er ersetzt werden muss - der Weg ist schon seit einigen Monaten gesperrt. Nach Angaben der Stadt beginnen die Arbeiten am Donnerstag und werden bis April andauern. Der Steg reicht dann wieder von Elmschenhagen nach Ellerbek und führt durch Kiels ältestes Naturschutzgebiet. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2023 08:30 Uhr

Bahnausfälle zwischen Rendsburg und Kiel

In den kommenden sieben Wochen fahren tagsüber unter der Woche und sonnabends keine Züge zwischen Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel. Bis zum 24. Februar fahren tagsüber Busse statt Züge. Betroffen sind die Linien RE74 und RB75. Dabei fahren die Busse zu anderen Zeiten als die Züge. Außerdem sind die Fahrzeiten deutlich länger. Hintergrund für den Ersatzverkehr sind Vorbereitungen für die Bauarbeiten an der Rendsburger Hochbrücke. Nach Angaben der Bahn fahren die Züge deswegen nur früh morgens und sonntags. Auch hier gibt es allerdings eine Ausnahme: Am kommenden Sonntag wird der Zugverkehr laut Bahn durch Busse ersetzt. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2023 16:30 Uhr

