Handball: Pokalkracher THW Kiel gegen Magdeburg in Hamburg Stand: 10.01.2023 11:56 Uhr Der Viertelfinalkracher im Handball-Pokal zwischen Titelverteidiger THW Kiel und Meister SC Magdeburg findet in Hamburg statt. Weil die heimische Halle durch andere Veranstaltungen belegt ist, ziehen die "Zebras" in die Multifunktionsarena im Volkspark um.

Damit steigt die Partie, die am 5. Februar um 15 Uhr angeworfen wird, genau dort, wo sich beide Clubs im vergangenen Jahr im Endspiel gegenüberstanden. Der THW bezwang die Magdeburger mit 28:21. In dieser Saison findet das Final Four (15. und 16. April) erstmals seit 20 Jahren nicht in der Hansestadt, sondern in Köln statt.

"Wir hätten natürlich gerne in Kiel gespielt. Aber unsere Fans kennen die Halle in Hamburg, und wir alle verbinden mit ihr großartige Pokal-Erinnerungen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Direkt nach der Weltmeisterschaft an einem Sonntag ein K.o.-Spiel an diesem Ort mit seiner Pokal-Historie auszutragen, wird ein Handballfest für den Norden". Bis zu 13.000 Zuschauer passen in die Arena im Volkspark.

Weitere Informationen DHB-Pokal: THW Kiel empfängt im Viertelfinale Magdeburg zum Topduell In der Runde der letzten Acht trifft zudem Flensburg auf Wetzlar sowie die TSV Hannover-Burgdorf auf die Rhein-Neckar Löwen. mehr

Flensburg und "Recken" spielen schon am 4. Februar

Zwei weitere Nordclubs stehen noch im Pokal-Viertelfinale. Die SG Flensburg-Handewitt trifft am 4. Februar (18 Uhr) auf die HSG Wetzlar. Am gleichen Tag eine halbe Stunde später empfängt die TSV Hannover-Burgdorf die Rhein-Neckar Löwen. Das Viertelfinale komplettiert das Duell zwischen dem VfL Gummersbach und dem TBV Lemgo Lippe - ebenfalls am 4. Februar (19.30 Uhr).

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 10.01.2023 | 12:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel THW Kiel DHB-Pokal