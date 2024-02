Stand: 14.02.2024 09:13 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Warnstreik: Busse in Kiel und Neumünster fallen aus

Seit Mittwochmorgen läuft der Streik der Busfahrer. Komunale Unternehmen, wie der KVG in Kiel und die Stadtwerke Neumünster werden bestreikt. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten neben einer Einführung einer 35-Stunden-Woche eine Begrenzung der Schichtlänge auf maximal zehn Stunden. Ebenfalls wird eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden verlangt. Bis Schichtbeginn am Sonnabend sollen grundsätzliche keine Busse fahren. Ab Donnerstag wird der Warnstreik der Busfahrer von den öffentlichen auf die privaten Busunternehmen, wie beispielsweise Autoktaft ausgeweitet. Für den letzten Tag des Warnstreiks ist in Kiel eine zentrale Kundgebung vor dem Landeshaus geplant. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

24-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf B202

Bei einem Verkehrsunfall auf der B202 bei Bellin (Kreis Plön) ist am Dienstag laut Polizei ein 24-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei stießen ein Auto, ein Transporter und ein Lkw zusammen. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Die B202 war bis zum Dienstagabend voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

Kiel: Munitionsfund in der Nähe von Kindergarten

In Kiel ist am Dienstagnachmittag Munition aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Eine sogenannte Stabbrandbombe lag nach Polizeiangaben in einem Waldgebiet am Hornheimer Weg, in der Nähe eines dortigen Kindergartens. Der Kampfmittelräumdienst nahm die Bombe mit. Sie war laut Polizei etwa ein Kilo schwer, hätte aber nicht mehr explodieren können. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

Gottesdienst für Verliebte am Valentinstag

Zum Valentinstag veranstalten die Kirchengemeinden Borby und St. Nicolai in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) einen Valentinstags-Gottesdienst unter dem Motto: Liebe? Unbedingt!. Zu dem Gottesdienst sind Paare eingeladen auch, um über die gegenseitige Liebe zu sprechen. In der Siegfried-Werft ab 18 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:30 Uhr

