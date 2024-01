Stand: 05.01.2024 11:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

NABU-Mitmach-Aktion: Die Stunde der Wintervögel 2024

Der Naturschutzbund Schleswig Holstein mit Sitz in Neumünster ruft noch bis Sonntag zur Teilnahme an der "Stunde der Wintervögel" auf. Eine Stunde lang sind Naturfreunde aufgerufen, im Park, auf dem Balkon oder im Garten nach Tieren Ausschau zu halten und ihre Beobachtungen zu notieren. Die gesammelten Daten sollen Aufschluss über den Zustand der heimischen Vogelwelt geben. Die Vogel-Zählung ist laut NABU die größte wissenschaftliche Mitmachaktion in Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 11:00 Uhr

United Cup: Kerber verliert gegen Sakkari

Angelique Kerber hat im Viertelfinale des United Cups zwischen Deutschland und Griechenland ihr Auftakteinzel verloren. Die Kielerin verlor gegen Maria Sakkari mit 0:6, und 3:6. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 10:00 Uhr

Nach Hochwasser: Kaum noch Einschränkungen im Fährbetrieb am NOK

Die Fähren über den Nord-Ostsee-Kanal in Sehestedt, Nobiskrug in Rendsburg und Breiholz (alle Kreis Rendsburg-Eckernförde) verkehren wieder ohne Einschränkungen. Die Fähre Landwehr transportiert aktuell aber noch keine Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

Ostsee-Flut und Glatteis: Polizei und Feuerwehr melden wenige Einsätze

Nach dem Kälteinbruch in der Nacht zu Freitag melden die Polieidienststellen in der Region keine besonderen Vorkommnisse. Nach den vielen Regenfällen habe sich die Lage nun etwas entspannt, sagt Carsten Rehder für die Feuerwehren im Kreis Rendburg Eckernförde. Einzig in Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gab es laut Sönke Petersen von der Polizei in Neumünster einen Zusammenstoß eines Pkws und eines Zuges. Die Frau wurde dabei nur leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

Müllabfuhr: was tun bei festgefrorenem Biomüll?

Städe und Gemeinden der Region erinnern angesichts der niedrigen Temperaturen an die Räum- und Streupflichten. Mehrere Abfallwirtschaftsbetriebe haben bereits Einschränkungen bei der Müllabfuhr gemeldet. In Kiel ist die Biomüllabfuhr bis Sonnabend eingestellt. In Neumünster und den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön sollen die Biotonnen zwar geleert werden, doch könne der der Abfall schnell festfrieren, erklärt Nicole Heyck vom Kreis Plön. Festgefrorener Biomüll solle wenn, dann sehr vorsichtig gelöst werden, so Heyck: "Der Kunststoff der Mülltonne wird bei starkem Frost spröde und könnte beschädigt werden." | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2024 08:30 Uhr

