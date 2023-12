Stand: 28.12.2023 09:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Energiepreispremse läuft aus: Strom, Gas und Wärme werden teurer

Wie die Stadtwerke Kiel mitteilen, steigen die Preise für einen Durchschnittshaushalt zum Jahresbeginn um 0,3 Prozent. Ab März wird zudem die Mehrwertsteuer für Gas und Wärme wieder auf 19 Prozent erhöht. Die Steigerung werde vollständig an die Kundinnen und Kunden weitergeben. Um bis 2035 klimaneutral zu werden, werde in das Wärmenetz investiert, so die Kieler Stadtwerke. Im Küstenkraftwerk soll nur noch klimaneutraler Wasserstoff eingesetzt werden. Auch die Stadtwerke Neumünster wollen bis 2035 klimaneutral werden. Beide prüfen aktuell den Einsatz von Geothermie. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

Feuerwerksverkauf startet heute

Für das Feuerwerk zum Jahreswechsel können ab heute wieder Raketen und Böller gekauft werden. Gezündet werden dürfen sie per Gesetz nur an Silvester und Neujahr. In der Nähe von Krankenhäusern und Reetdachhäusern zum Beispiel ist Feuerwerk allerdings tabu. Einige Städte und Gemeinden richten darüber hinaus bestimmte Verbotszonen ein. | NDR Schleswig-Holstein 28.12.2023 08:30 Uhr

