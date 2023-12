Stand: 27.12.2023 09:22 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

NOK-Schleuse in Kiel nach Unfall wieder in Betrieb

Die Schleuse auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Kiel-Holtenau ist nach einem Unfall wieder in Betrieb. Ein Akku-Wagen hatte sich laut Polizei am 1. Weihnachtsfeiertag im Schleusentor der Südschleuse verkeilt, während das Tor geöffnet wurde. Verletzt wurde dabei niemand. Akku-Wagen werden auf dem Schleusengelände zum Transport von Material benutzt. Nach dem Unfall konnten das Schleusentor und damit die Schleusenkammer erst einmal nicht befahren werden. Drei Schiffe lagen über Stunden in der Schleusenkammer fest. Ein Kran hob dann gegen Abend den Akku-Wagen aus dem Schleusentor. Seitdem fahren die Schiffe wieder. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

Ruhige Weihnachtstage für Polizei in Kiel

Die Weihnachtsfeiertage sind laut Polizeidirektion Kiel insgesamt sehr ruhig verlaufen. Vom 24. Dezember bis zum Morgen des 2. Weihnachtsfeiertages gab es 275 Einsätze - davon 199 in Kiel und 76 im Kreis Plön. Das sind etwa so viele Einsätze wie zu Weihnachten im vergangenen Jahr. Auch tagsüber am 2. Weihnachtsfeiertag hatten die Beamten wenig Einsätze. Neben Ruhestörungen und Streit unter Nachbarn wurden die Beamten auch zu drei Verkehrsunfällen gerufen. In Plön brannten außerdem zwei Mülltonnen, die durch die Feuerwehr gelöscht wurden. Verletzt wurde niemand. In der Kieler Innenstadt gab es am Abend des 1. Weihnachtstages eine Schlägerei, ein Mann musste daraufhin im Krankenhaus behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

Mehrere Brände bei Neumüster

Weniger ruhig war es am 1. Weihnachtsfeiertag hingegen in Wasbek bei Neumünster. Dort brannten laut Feuerwehr in einer Wohnsiedlung mehrere Carports und Schuppen. Wegen der engen Bebauung drohten die Flammen auf angrenzende Wohnhäuser überzugreifen. 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr Neumünster konnten das verhindern. Die Carports und Schuppen und ein abgestelltes Auto brannten ab. Aus einem verqualmten Haus retteten die Feuerwehrleute unter Atemschutz mehrere Tiere. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Wie hoch der Schaden ist und warum das Feuer ausbrach, ist nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2023 08:30 Uhr

