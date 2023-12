Stand: 18.12.2023 08:34 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Europäischen Jugendspiele erneut in Rendsburg

Im kommenden Sommer richtet die Stadt Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) erneut die Europäischen Jugendspiele aus. Die Stadt erwartet zu der Veranstaltung im Juli rund 800 Jugendliche und junge Erwachsene aus acht Ländern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zwischen 13 und 20 Jahre alt. Die Jugendspiele finden immer im Wechsel in den Städten Aalborg, Almere, Lancaster und Rendsburg statt. Rendsburg war zuletzt 2016 Gastgeber. Die Harald-Striewski-Stiftung unterstützt die Sportwoche mit 20.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 08:30 Uhr

Kleider-Spende an die Ukraine

Der Kieler Gründer und Unternehmer Timo Perschke hat gemeinsam mit Geschäftspartnern am Wochenende eine Kleiderspende an die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft übergeben. Die Kleidung besteht aus Rückläufern von insolventen Unternehmen, so Perschke. Nach Angaben des Unternehmers handelt es sich um 5.200 Kleidungsstücke wie Hoodies, Jacken und T-Shirts. Die Bekleidung sollen Bedürftige in der Ukraine bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 08:30 Uhr

Holstein Kiel ist Herbstmeister

Holstein Kiel ist Herbstmeister in der 2. Fußball-Bundesliga. Am Sonnabend gewannen die Störche mit 3:0 gegen Hannover 96. Damit überwintern die Kieler auf dem ersten Tabellenplatz. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 08:30 Uhr

Reparatur der Holtenauer Hochbrücken fast fertig

Die sanierte Prinz-Heinrich-Brücke in Kiel wird heute Morgen voraussichtlich zwischen 9 Uhr und 10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr sind die beiden Holtenauer Hochbrücken dann zunächst einspurig befahrbar. Bis vermutlich Weihnachten sollen die Restarbeiten erledigt sein. Dann werden beide Brücken komplett freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2023 05:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.12.2023 | 08:30 Uhr