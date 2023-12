Stand: 11.12.2023 09:33 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Polizeieinsatz in der Kieler Oper

In der Kieler Oper hat es am Sonntagabend einen Polizeieinsatz wegen eines verdächtigen Gegenstandes gegeben. Nach Angaben der Beamten war das Objekt gegen 19 Uhr entdeckt worden. Die Einsatzkräfte gaben jedoch schnell Entwarnung. Konkrete Einzelheiten zu dem Einsatz wollte die Polizei noch nicht mitteilen. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Neue Gedenkstätte Kiel

"LeDor VaDor" - das heißt "von Generation zu Generation". So lautet der Name einer Gedenkstätte, die die jüdische Gemeinde Kiel am Sonntag auf dem Gelände der neuen Synagoge eingeweiht hat. Die Gedenktafel bildet die Namen der deportierten und ermordeten jüdischen Kielerinnen und Kieler ab und soll ein Zeichen der Erinnerung an vergangene Generationen für die nächsten Generationen sein. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Bauarbeiten am Nord-Ostsee-Kanal kommen voran

Am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) kommt der Ausbau der Oststrecke zwischen Großkönigsförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel-Holtenau gut voran. Der Kanal soll unter anderem auf 70 Meter verbreitert werden, damit die Schifffahrt diese leichter passieren kann. Die Arbeiten hatten sich verzögert, da Böschungen abgerutscht waren. Am ersten, vier Kilometer langen, Bauabschnitt zwischen Großkönigsförde und Schinkel werden die Böschungen jetzt wieder befestigt. Dazu sagt Joachim Abratis, Amtsleiter des Wasserstraßen-Neubauamtes NOK: "Wir hoffen, dass wir das Anfang nächsten Jahres endgültig fertig haben." 2025 sollen die Arbeiten vollständig abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Züge zwischen Kiel und Lübeck fallen aus

Auf der Zugstrecke zwischen Kiel und Lübeck fällt der RE83 weiterhin aus. Das teilte Streckenbetreiber erixx Holstein mit. Bis auf Weiteres fährt auf der Strecke stündlich die RB84. Auch die RB76 zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf fährt nicht. Dort ist ein Pendel-Schienenersatzverkehr ohne Fahrplan eingerichtet. Grund für die Ausfälle sind technische Probleme bei den Akku-Zügen. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 08:30 Uhr

Verfolgungsjagd mit Polizei in Eckernförde

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Eckernförde geliefert und verloren. Als die Beamten Sonnabend am frühen Morgen den Kastenwagen kontrollieren wollten, habe der Fahrer stattdessen stark beschleunigt, sei in Richtung Stadtmitte geflüchtet und dabei auch über eine rote Ampel gerast, so die Polizei. Nach einem Unfall beim Rechtsabbiegen wollten Fahrer und Mitfahrer dann zu Fuß weiter flüchten, wurden aber wenig später von den Beamten gefasst. Der Fahrer hatte keinen Führerschein, das Auto war nicht zugelassen und auch die angebrachten Kennzeichen waren falsch. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2023 06:00 Uhr

