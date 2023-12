Stand: 08.12.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bahnstreik: Bahn rät von Zugreisen ab

Die Bahn rät für Freitag von Zugreisen im Regional und Fernverkehr ab. Ein bundesweiter Wahnstreik sorgt dafür, dass bis zum Tagesende viele Verbindungen ausfallen. Von Kiel nach Neumünster fahren laut Notfahrplan sporadisch Züge. Gravierenden Verzögerungen oder Ausfällen können allerdings nicht ausgeschlossen werden. Der private Bahnanbieter erixx wird nicht bestreikt, dieser verkehrt auf der Strecke zwischen Lübeck und Kiel. Doch auch bei erixx gibt es Probleme: Bereits in den vergangenen Tagen ist jede zweite Fahrt ausgefallen. Kommunalpolitiker fordern Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) in einem offenen Brief zum Handeln auf. Der Minister sagte zu den Problemen bei erixx, sie seien eine Verkettung mehrerer Ursachen, hätten unter anderem technischer Gründe. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Schockanrufe: Polizei warnt vor falschen Polizisten am Telefon

In Kiel, Neumünster und den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde häufen sich aktuell erneut Betrugsfälle am Telefon. Die Beamten sagen, dass die Kriminellen auf unterschiedliche Arten vorgehen. Zum einen geben sich Anrufer als Polizisten aus und berichten vor Einbrüchen in der Nachbarschaft. Die Täter bitten am Telefon darum, zur Sicherheit Wertsachen und Bargeld an einen Kollegen zu übergeben. In anderen Fällen sagen die Schockanrufer, dass ein Angehöriger nach einem verschuldeten Verkehrsunfall im Gefängnis sitzen würde und mit einer Kaution eine Haftstrafe abgewendet werden könne. Die Polizei rät bei solchen oder ähnlichen Anrufen umgehend aufzulegen und die echten Polizeibeamten über die 110 zu informieren. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Preise für Handwerksbetriebe in Schleswig-Holstein

Das in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gelegene E-Bike Zentrum Allrad-E ist mit dem Förderpreis Handwerk der Volksbanken Raiffeisenbanken ausgezeichnet worden. Der erste Platz ist mit 7.000 Euro dotiert. Bei der Preisverleihung in Kiel ging zweite Platz an einen Bootsbauer aus Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg). Den dritten Platz erreichte die glutenfreie Konditorei Vanillerie aus Kiel. Die Betriebe wurden für ihre kreativen Konzepte und Neuerungen ausgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:30 Uhr

Fahrplanwechsel in SH

Ab Sonntag gilt im europaweiten Bahnnetz ein neuer Fahrplan - auch im Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein NAH.SH gibt es Veränderungen. Die Nordbahn übernimmt einige Strecken von DB Regio, etwa die Verbindungen zwischen Husum und St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), Kiel und Eckernförde bzw. Flensburg sowie Kiel und Rendsburg. In Lübeck-Moisling wird es einen neuen Bahnhalt geben. Zwischen Neumünster und Bad Oldesloe fahren morgens und abends mehr Züge. Außerdem werden laut NAH.SH noch mehr Akkuzüge eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2023 08:00 Uhr

