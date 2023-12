Stand: 06.12.2023 08:59 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Ruhige Verkehrslage trotz Schnee

In der Nacht zum Mittwoch hat es erneut Glätteunfälle gegeben. Laut Polizei blieb es bei Blechschäden. Weil auf der A7 bei Neumünster ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen war, musste die Autobahn in Richtung Hamburg in der Nacht fünf Stunden lang gesperrt werden. Auf den Straßen in Kielsei die Situation aber entspannt, sagt Polizeisprecherin Stephanie Lage. Die Busse der Autokraft starteten ihren Betrieb in Rendsburg-Eckernförde und Kiel aufgrund der Witterung erst verspätet. Der Fahrradclub ADFC bemängelt, dass vor allem in Kiel die Fahrradwege nicht frei seien. Laut Stadtsprecherin Kerstin Graupner liegt das unter anderem an Krankheitsfällen im Räumdienst. In Kiel bleibt deshalb heute die Biotonne stehen, die Müllwerker springen im Winterdienst ein. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:30 Uhr

Warnstreik und Demonstration in Kiel

Mehrere Gewerkschaften haben die Beschäftigten im öffentlichen Dienst heute zu einem Warnstreik aufgerufen. Auch die Räumdienste sind betroffen. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) hat mit der Gewerkschaft ver.di zwar eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, geht aber nicht von einem regulären Winterdienst aus. Auch das Universitätsklinikum und die Kindertagesstätten des Studentenwerks werden bestreikt. Zu einer Demonstration in Kiel werden Tausende Beschäftigte und Beamte erwartet. Die Streikenden fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro. In der Kieler Innenstadt wird es ab 14.30 Uhr aufgrund des Demonstrationszuges zu Verkehrseinschränkungen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2023 08:30 Uhr

